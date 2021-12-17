Двоє чоловіків напали на 49-річного Хосе Теллеса. Чоловік вішав на подвір'ї різдвяні вогники.
До теми Через стрілянину в школі США загинули 3 учнів, є багато постраждалих
Батько стікав кров'ю на очах доньки
Нападники застосували "тупі предмети" проти чоловіка. Відтак просто на очах у доньки з його голови текла кров. Крик дитини почув сусід, який викликав поліцію і "швидку".
Коли потерпілого забрали до лікарні, він ще дихав. Однак через 4 години констатували смерть.
Стверджують, що підозрювані досі залишаються на волі. Правоохоронці встановлюють мотиви нападу.
У загиблого залишилось троє дітей
У Теллеса залишилися дружина та троє дітей. Він переїхав до США з Мексики. У Гейдж-Парку чоловік жив понад 10 років. Сусіди запам'ятали його тим, що чоловік організовував вечірки.
У США вбили репера Young Dolph
У листопаді в американському місті Мемфіс, штат Теннессі, сталась трагедія із репером Young Dolph (справжнє ім'я – Адольф Роберт Торнтон-молодший). Невідомі застрелили його біля пекарні посеред вулиці.