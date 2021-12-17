Двоє чоловіків напали на 49-річного Хосе Теллеса. Чоловік вішав на подвір'ї різдвяні вогники.

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Батько стікав кров'ю на очах доньки

Нападники застосували "тупі предмети" проти чоловіка. Відтак просто на очах у доньки з його голови текла кров. Крик дитини почув сусід, який викликав поліцію і "швидку".

Коли потерпілого забрали до лікарні, він ще дихав. Однак через 4 години констатували смерть.

Стверджують, що підозрювані досі залишаються на волі. Правоохоронці встановлюють мотиви нападу.

У загиблого залишилось троє дітей

У Теллеса залишилися дружина та троє дітей. Він переїхав до США з Мексики. У Гейдж-Парку чоловік жив понад 10 років. Сусіди запам'ятали його тим, що чоловік організовував вечірки.

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