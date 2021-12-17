Двое мужчин напали на 49-летнего Хосе Теллеса. Мужчина вешал во дворе рождественские огоньки.

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Отец истекал кровью на глазах дочери

Нападавшие применили "тупые предметы" против мужчины. Следовательно, прямо на глазах у дочери из его головы текла кровь. Крик ребенка услышал сосед, вызвавший полицию и "скорую".

Когда потерпевшего забрали в больницу, он еще дышал. Однако через 4 часа констатировали смерть.

Утверждают, что подозреваемые до сих пор остаются на свободе. Правоохранители устанавливают мотивы нападения.

У погибшего осталось трое детей

У Теллеса остались жена и трое детей. Он переехал в США из Мексики. В Гейдж-Парке мужчина жил более 10 лет. Соседи запомнили его тем, что мужчина организовывал вечеринки.

В США убили рэпера Young Dolph

В ноябре в американском городе Мемфис, штат Теннесси, произошла трагедия с рэпером Young Dolph (настоящее имя – Адольф Роберт Торнтон-младший). Неизвестные застрелили его у пекарни посреди улицы.