Одного з найбагатших людей Великої Британії знайшли вбитим у його особняку
Річарда Саттона, одного з найбагатших людей Великої Британії, 7 квітня знайшли вбитим в його заміському особняку в місті Вищий Ленгем. На тілі мільйонера було ножове поранення.
Джерело:BBC
Поряд з Саттоном із ножовими пораненнями знайшли його дружину. Вона жива, але перебуває у важкому стані.
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Саттону було 83 роки, його другій дружині – 60. Статки бізнесмена та його сім'ї оцінюють у 301 мільйон фунтів стерлінгів.
Дружина Саттона / Фото The Sun
Кого підозрюють у вбивстві
Правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві – 34-річного чоловіка із Гіллінгема. Його зупинили, коли той їхав на Range Rover. Чоловік мав травми, тож його відвезли в госпіталь.
Поліція заявила, що затриманий та жертви були відомі одне одному.
Авто, в якому затримали підозрюваного / Фото The Sun
Що відомо про мільйонера
Саттон перебував на 435 сходинці списку Rich Times у 2020 році. Він володів хорошими п'ятизірковими готелями. Крім того, Саттон мав чимало земельних ділянок.
До слова, знайомі описують бізнесмена як політично проникливу людину з хорошим почуттям гумору.
Готель Саттона / Фото The Sun
Будинок, де знайшли Саттона / Фото The Sun
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