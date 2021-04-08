Річарда Саттона, одного з найбагатших людей Великої Британії, 7 квітня знайшли вбитим в його заміському особняку в місті Вищий Ленгем. На тілі мільйонера було ножове поранення.

Поряд з Саттоном із ножовими пораненнями знайшли його дружину. Вона жива, але перебуває у важкому стані.

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Саттону було 83 роки, його другій дружині – 60. Статки бізнесмена та його сім'ї оцінюють у 301 мільйон фунтів стерлінгів.



Дружина Саттона / Фото The Sun

Кого підозрюють у вбивстві

Правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві – 34-річного чоловіка із Гіллінгема. Його зупинили, коли той їхав на Range Rover. Чоловік мав травми, тож його відвезли в госпіталь.

Поліція заявила, що затриманий та жертви були відомі одне одному.



Авто, в якому затримали підозрюваного / Фото The Sun

Що відомо про мільйонера

Саттон перебував на 435 сходинці списку Rich Times у 2020 році. Він володів хорошими п'ятизірковими готелями. Крім того, Саттон мав чимало земельних ділянок.

До слова, знайомі описують бізнесмена як політично проникливу людину з хорошим почуттям гумору.



Готель Саттона / Фото The Sun



Будинок, де знайшли Саттона / Фото The Sun