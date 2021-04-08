Ричарда Саттона, одного из самых богатых людей Великобритании, 7 апреля нашли убитым в его загородном особняке в городе Высший Лэнгэм. На теле миллионера было ножевое ранение.

Рядом с Саттоном с ножевыми ранениями нашли его жену. Она жива, но находится в тяжелом состоянии.

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Саттону было 83 года, его второй жене – 60. Состояние бизнесмена и его семьи оценивается в 301 миллион фунтов стерлингов.



Жена Саттона / Фото The Sun

Кого подозревают в убийстве

Правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве – 34-летнего мужчину из Гиллингема. Его остановили, когда он ехал на Range Rover. Мужчина имел травмы, поэтому его отвезли в госпиталь.

Полиция заявила, что задержанный и жертвы были известны друг другу.



Авто, в котором задержали подозреваемого / Фото The Sun

Что известно о миллионере

Саттон находился на 435 месте в списке Rich Times в 2020 году. Он владел хорошими пятизвездочными отелями. Кроме того, у Саттона было много земельных участков.

К слову, знакомые описывают бизнесмена как политически проницательного человека с хорошим чувством юмора.



Отель Саттона / Фото The Sun



Дом, где нашли Саттона / Фото The Sun