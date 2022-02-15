Олександру Погорєлову – 43 роки. Він – будівельник, житель Донецька.

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Погорєлова викрали окупанти у 2017 році

Одразу після початку окупації, Погорєлов виїхав до Києва, проте до рідних час від часу навідувався. Саме під час одного з таких візитів – 30 листопада 2017 чоловіка викрали представники окупаційної адміністрації. Це сталось, коли донеччанин перетинав КПВВ.

Вже за кілька днів до його батьків прийшли з обшуками. Матір затримали на 30 діб – за вигадані "адмінпорушення".

Зверніть увагу! З Олександром не було зв'язку близько 2 місяців. Лише у лютому 2018 року його знайшли у СІЗО в Донецьку. Особисто сина батьки не бачили, просто передали йому речі.

Олександра звинуватили у замаху на терориста Захарченка

️Побачили Погорєлова рідні аж у вересні 2018 року – на екрані телевізора. Як виявилось, Олександра звинувачують у причетності до замаху на терориста Захарченка. Парадокс, але Захарченка підрівали у серпні 2018 року – коли Олександр вже був у полоні.

️Стан здоров'я Олександра – критичний: внаслідок тортур у нього зламана рука, щелепа, дуже болять нирки. Представники окупаційної адміністрації утримують Олександра Погорєлова у підвалі СІЗО Донецька у камері-одиначці,

– розповіла уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

Найгірше, що досі тривають так звані "судові засідання", адже Олександра ще звинувачують у "шпигунстві". Рідні не можуть передати чоловіку навіть передачі.

Важливо! Денісова звернулась керівництва МКЧХ в Україні з вимогою терміново здійснити візит до Олександра Погорєлова.

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Українці в полоні окупантів: останні новини

Українка Світлана Довгаль вже 3 роки перебуває у СІЗО окупованого Донецька. У жінки – цукровий діабет, її стан значно погіршився.

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Критичний стан і у В'ячеслава Засипки – він пережив катування. Зараз Засипка у єнакієвській колонії.

Частина тексту публікації Людмили Денісової:

43-річний громадянин України Олександр Погорєлов п’ятий рік поспіль перебуває у незаконному ув’язненні на тимчасово окупованій території Донеччини.

Стан здоров’я Олександра –критичний: внаслідок тортур у нього зламана рука, щелепа, дуже болять нирки.

Представники окупаційної адміністрації утримують Олександра Погорєлова у підвалі СІЗО м. Донецька у камері-одиначці. Досі тривають так звані "судові засідання" – його звинувачують у "шпигунстві" на користь України. Через карантинні обмеження рідні не можуть передати Олександру передачі.