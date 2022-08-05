Через обстріл Миколаєва у важкому стані 14-річний хлопець

Очільниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що через обстріл Корабельного району відомо про 22 поранених. Серед поранених 14-річний хлопець, який в момент атаки російських терористів знаходився біля входу до церкви.

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За попередньою інформацією, хлопець отримав поранення унаслідок розриву касетних боєприпасів. Ганна Замазєєва зазначила, що підлітка у тяжкому стані доставили до реанімації.

У хлопця політравми та мінно-вибухове поранення голови, стегна та черевної порожнини.

Як зазначила Замазєєва, унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, зокрема – багатоповерхівки.

Унаслідок обстрілу Миколаєва є жертви

Про обстріл Миколаєва інформував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Окрім поранених, Кім інформував про те, що внаслідок обстрілу окупантів є загиблі.

Відомо, що російські загарбники відкрили вогонь по Миколаєву з Херсонської області.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що площа ураження у Корабельному районі – дуже велика. Постраждали, як приватні будинки, так і багатоповерхівки. Виникли пожежі, є значні руйнування та жертви.

росія не припиняє обстрілювати Миколаїв

Окупанти щодня обстрілюють Миколаїв. У ніч проти 5 серпня війська ворога атакували Корабельний район. Ціллю ворога став приватний будинок.

Потужні вибухи в Миколаєві пролунали близько 4 ранку та після 6 години. Через обстріл зі "Смерчів" було пошкоджено житлові будинки.

У ніч проти 4 серпня окупанти також обстріли село Явкине Баштанської громади.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім інформував, що ворог почав два дні не стріляв ракетами С-300, адже ЗСУ знищили 4 пускові установки росіян.

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