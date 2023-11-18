Окупант розповів про постійні обстріли з боку ЗСУ. Його співрозмовник пожалівся, що в українських захисників не закінчуються боєприпаси.

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Також росіянин пожалівся співрозмовнику на те, що окупаційна армія не рухається вперед. Він сказав, що після його прибуття на позицію загарбники сидять в обороні та копають. При цьому російські військові не розуміють, звідки по них гатять.

Під час розмови один загарбник розповів історію, як росіяни пішли за водою та зґвалтували 70-річну жінку у селі. Його співрозмовник у відповідь розсміявся та підтвердив, що такий випадок дійсно стався. Він назвав ситуацію на тимчасово окупованих територіях "свавіллям".

Крім цього двоє загарбників обговорювали, як росіяни зловживають алкоголем та влаштують стрілянину напідпитку. Один зі співрозмовників припустив, що їх ліквідують не українські захисники, а інші росіяни. Під час розмови окупанти жалілися на те, що російські зеки зникають зі зброєю, після чого їх доводиться шукати.

Обережно! На кадрах присутня ненормативна лексика російською!

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В українській розвідці наголосили, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

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