У середу, 1 листопада, начальник слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов розповів про цей злочин. За його словами, літній чоловік працював саме у Шарівському ліцеї учителем гуртка та разом з тим двірником.

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На Харківщині чоловіка підозрюють в педофілії

Як стверджує слідство, розбещував підозрюваний дівчат у спортивній залі восени 2021-го року. Тоді діти відмовилися відвідувати гурток, однак через страх та сором вирішили не розповідати батькам про справжні причини цього.

Історія виплила назовні лише коли одна з дівчаток таки наважилася розповісти своїй мамі. Дівчинка каже, що під час занять керівник гуртка гладив руками її груди, попу та статеві органи. Вона намагалася пручатися, вириватися, але він завжди робив це, коли одягав дітей у туристичне спорядження, та маскував свої збочення під допомогу,

– зазначає Болвінов.

Окрім того, в поліції повідомляють, що ще дві однокласниці потерпілої дали свідчення проти цього 83-річного чоловіка. Вони також ходили до туристичного гуртка, а зараз наполягають: учитель робив це умисно та знав, що йому нічого не буде, бо поруч не було дорослих – лише діти.

Діти прибирали його руки від себе, відверто показували, що це їм неприємно. Але підозрюваний вчиняв насилля стосовно шестикласниць не один раз. Колектив ліцею, керівник гуртків, вчителі стали на бік свого колеги та дають йому найкращі характеристики,

– йдеться у джерелі.

Слідчі довго працювали над тим, щоби підготувати підозру чоловікові в сексуальному насиллі щодо неповнолітніх. Санкції статті передбачає або п'ятнадцять років позбавлення волі, або довічне ув'язнення.

Зверніть увагу! Вирок підозрюваному ще не був ухвалений. Наразі слідчий суддя обрав для нього запобіжний засіб у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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