В среду, 1 ноября начальник следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал об этом преступлении. По его словам, пожилой мужчина работал именно в Шаровском лицее учителем кружка и вместе с тем дворником.

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На Харьковщине мужчину подозревают в педофилии

Как утверждает следствие, развращал подозреваемых девушек в спортивном зале осенью 2021 года. Тогда дети отказались посещать кружок, однако из-за страха и стыда решили не рассказывать родителям об истинных причинах этого.

История выплыла наружу только когда одна из девочек решилась рассказать своей маме. Девочка говорит, что во время занятий руководитель кружка гладил руками ее грудь, попу и половые органы. Она пыталась сопротивляться, вырываться, но он всегда делал это, когда одевал детей в туристическое снаряжение, и маскировал свои извращения под помощь,

– отмечает Болвинов.

Кроме того, в полиции сообщают, что еще две одноклассницы потерпевшей дали показания против этого 83-летнего мужчины. Они также ходили в туристический кружок, а сейчас настаивают: учитель делал это специально и знал, что ему ничего не будет, потому что рядом не было взрослых – только дети.

Дети убирали руки от себя, откровенно показывали, что это им неприятно. Но подозреваемый совершал насилие в отношении шестиклассниц не раз. Коллектив лицея, руководитель кружков, учителя встали на сторону своего коллеги и дают ему лучшие характеристики,

– говорится в источнике.

Следователи долго работали над тем, чтобы подготовить подозрение мужчине в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Санкции статьи предусматривает либо пятнадцать лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

Обратите внимание! Приговор подозреваемому еще не был вынесен. В настоящее время следователь судья избрал для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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