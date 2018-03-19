"Пересилали алкоголь і наркотики": Луценко пояснив причину обшуків у "Новій пошті"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що правоохоронці провели обшуки у "Новій пошті" через те, що в роботі відділень компанії виявили численні факти порушень.

Про це генпрокурор повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Так, сьогодні, 19 березня, відбулася зустріч із співзасновником компанії "Нова пошта" В'ячеславом Климовим.

"Представник оператора експрес-доставок в Україні підтвердив, що санкціоновані обшуки, які проводилися представниками Генпрокуратури на підприємствах "Нової пошти" в кількох містах країни були коректними. Вони не супроводжувалися озброєними спецпідрозділами, вилученням оргтехніки і тим більше – не мали намірів рейдерського захоплення, про що кричать ФБ маніпулятори", – наголосив Луценко.

Також він зазначив, що Климова ознайомили з фактами правопорушень, які зафіксували в роботі компанії.

Зокрема, це стосувалося пересилання у великих обсягах безакцизних алкогольних товарів і наркотичних речовин. Також до слідства надійшла оперативна інформація МВС щодо ймовірного ухилення від податків в ході грошових переказів,

– написав генпрокурор.

Луценко підкреслив, що вона з Климовим "не тільки знайшли спільну мову, але й розробили спільний план дій", а ця зустріч показала ефективність відкритого діалогу.

Нагадаємо, 16 березня представники ГПУ влаштували обшуки на складських приміщеннях та в офісах компанії "Нова пошта". Обшуки відбувалися у чотирьох містах – Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі.