"Пересылали алкоголь и наркотики": Луценко объяснил причину обысков в "Новой почте"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что правоохранители провели обыски в "Новой почте" из-за того, что в работе отделений компании выявили многочисленные факты нарушений.

Об этом генпрокурор сообщил на своей странице в Facebook.

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Так, сегодня, 19 марта, состоялась встреча с соучредителем компании "Новая почта" Вячеславом Климовым.

"Представитель оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на предприятиях "Новой почты" в нескольких городах страны, были корректными. Они не сопровождались вооруженными спецподразделениями, изъятием оргтехники и тем более – не имели намерений рейдерского захвата, о чем кричат ФБ-манипуляторы", – подчеркнул Луценко.

Также он отметил, что Климова ознакомили с фактами правонарушений, которые зафиксировали в работе компании.

В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ. Также следствию поступила оперативная информация МВД относительно вероятного уклонения от налогов в ходе денежных переводов,

– написал генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что они с Климовым "не только нашли общий язык, но и разработали совместный план действий", а эта встреча показала эффективность открытого диалога.

Напомним, 16 марта представители ГПУ устроили обыски на складских помещениях и в офисах компании "Новая почта". Обыски проходили в четырех городах – Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.