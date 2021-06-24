Правоохоронці затримали 59-річного жителя міста Тальне Черкаської області. Припускають, що він під час конфлікту через власну заборгованість вбив "валютника".

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Тіло людини знайшли в каналізації

Зазначили, що одне тіло знайшли нещодавно, а після обшуку в будинку підозрюваного в каналізаційній ямі виявили останки іншої людини.

Поліція дослідила, що затриманий причетний до ще одного вбивства.Наприкінці вересня 2018 року зловмисник, нібито теж маючи борг, вбив 52-річного чоловіка, який також займався обміном валют. Тіло начебто скинув до вигрібної ями свого будинку.

За результатами обшуку слідчі виявили скелетований труп. Рідні чоловіка, якого шукали понад 2 роки, впізнали його.

Підприємець зізнався

Так, підприємець зізнався у вбивстві. Тепер він перебуває під вартою в Звенигородському слідчому ізоляторі.

Триває досудове розслідування.

Зверніть увагу! У Черкасах 22 червня на чоловіка впав автомобіль з домкрата. Постраждалий помер на місці події, а тіло витягали рятувальники.