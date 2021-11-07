Акції відбулись в суботу, 6 листопада. Найбільше людей вийшли на вулиці у Варшаві.
Читайте більше Лікарі не зробили аборт: у Польщі померла 30-річна вагітна жінка
"Перша жертва заборони абортів": люди у Польщі вийшли на протест
Тисячі людей у суботу, 6 листопада, вийшли на вулиці близько 70 польських міст у пам'ять про вагітну Ізабелу, померлу внаслідок септичного шоку в лікарні міста Пщина, що на півдні Польщі,
– мовиться у повідомленні.
У Варшаві десятки тисяч громадян тримали фото померлої та скандували: "Жодної більше". Також вони вимагали, щоб влада пом'якшила законодавство щодо абортів.
Адвокатка родини померлої Йоланта Будзовська розповіла, що Ізабела стала першою жертвою майже повної заборони абортів у країні.
У Варшаві на вулиці вийшли десятки тисяч людей
Gazeta Wyborcza написала, що люди у столиці Польщі спочатку зібрались біля Конституційного суду, де зачитали повідомлення загиблої жінки матері з лікарні.
На акції пам'яті люди запалили свічки та ліхтарики на телефонах. Вони також увімкнули символічну пісню Sound of Silence, що дослівно перекладається як "Звук тиші" (саме її вмикали у пам'ять про вбитого Павла Адамовича, президента Гданська).
У померлої залишились 9-річна дитина та чоловік. За словами адвокатки, саме суворі обмеження щодо абортів у Польщі стали причиною смерті Ізабели.
Люди вийшли на акцію в пам'ять про жінку та з вимогою змінити закон про аборти / Фото Gazeta Wyborcza, Poland On Air
Що відомо про смерть жінки
30-річна вагітна жінка потрапила в лікарню Пщина на 22 тижні вагітності. Її госпіталізували через зникнення навколоплідних вод. За словами адвокатки, лікарі цей факт підтвердили, як і вроджені вади плоду.
Утримувались (мовиться про медиків – 24 канал) від спорожнення порожнини матки до моменту смерті плода, що пов'язано з чинними нормами, що обмежують можливість легального аборту,
– заявила адвокатка.
22 вересня вагітна жінка померла менш ніж за 24 години в лікарні. Причина смерті – септичний шок.
Розслідування смерті та заборона абортів у Польщі: що відомо
- Після смерті Ізабели у лікарні в Пщині відсторонили 2 лікарів, а прокуратура міста розпочала розслідування.
- Проте польська влада відкидає звинувачення у смерті жінки через законодавчі обмеження щодо абортів. Адже за них виступає правляча партія "Право і справедливість" та католицька церква Польщі.
- Мовиться про закон від 2020 року, який набув чинності в січні 2021 року. Згідно з рішенням Конституційного суду, переривання вагітності через патологію плода є незаконним.
- Аборт можливий лише у разі зґвалтування або інцесту, або за умови небезпеки для життя чи здоров'я матері. У Польщі люди регулярно виходять на акції протесту та вимагають скасувати закон.