Акції відбулись в суботу, 6 листопада. Найбільше людей вийшли на вулиці у Варшаві.

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"Перша жертва заборони абортів": люди у Польщі вийшли на протест

Тисячі людей у суботу, 6 листопада, вийшли на вулиці близько 70 польських міст у пам'ять про вагітну Ізабелу, померлу внаслідок септичного шоку в лікарні міста Пщина, що на півдні Польщі,

– мовиться у повідомленні.

У Варшаві десятки тисяч громадян тримали фото померлої та скандували: "Жодної більше". Також вони вимагали, щоб влада пом'якшила законодавство щодо абортів.

Адвокатка родини померлої Йоланта Будзовська розповіла, що Ізабела стала першою жертвою майже повної заборони абортів у країні.

У Варшаві на вулиці вийшли десятки тисяч людей

Gazeta Wyborcza написала, що люди у столиці Польщі спочатку зібрались біля Конституційного суду, де зачитали повідомлення загиблої жінки матері з лікарні.

Довідка. Адкокатка раніше розповідала, що у повідомленнях з лікарні померла писала, що, за інформацією, яку їй надали лікарі, – " вони зайняли вичікувальну позицію".

На акції пам'яті люди запалили свічки та ліхтарики на телефонах. Вони також увімкнули символічну пісню Sound of Silence, що дослівно перекладається як "Звук тиші" (саме її вмикали у пам'ять про вбитого Павла Адамовича, президента Гданська).

У померлої залишились 9-річна дитина та чоловік. За словами адвокатки, саме суворі обмеження щодо абортів у Польщі стали причиною смерті Ізабели.

Люди вийшли на акцію в пам'ять про жінку та з вимогою змінити закон про аборти / Фото Gazeta Wyborcza, Poland On Air

Що відомо про смерть жінки

30-річна вагітна жінка потрапила в лікарню Пщина на 22 тижні вагітності. Її госпіталізували через зникнення навколоплідних вод. За словами адвокатки, лікарі цей факт підтвердили, як і вроджені вади плоду.

Утримувались (мовиться про медиків – 24 канал) від спорожнення порожнини матки до моменту смерті плода, що пов'язано з чинними нормами, що обмежують можливість легального аборту,

– заявила адвокатка.

22 вересня вагітна жінка померла менш ніж за 24 години в лікарні. Причина смерті – септичний шок.

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