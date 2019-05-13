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      Після серії терактів на Шрі-Ланці знову неспокійно: у країні – бунти проти мусульман

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      Теракти на Шрі-Ланці
      Теракти на Шрі-Ланці / Getty images

      Влада Шрі-Ланки знову ввела в країні комендантську годину. Вона – загальнонаціональна. Нові обмеження діятимуть протягом 6 нічних годин, а в найбільш напружених регіонах – навіть протягом 10-ти.

      Такі заходи зумовлені антимусульманськими повстаннями, які ширяться Шрі-Ланкою. Приміром, нещодавно радикально налаштовані християнські групи напали на кілька мечетей, а також на магазини, що належать мусульманам. У такий спосіб вони мстилися за серію терактів у католицьких храмах, які сколихнули Шрі-Ланку наприкінці квітня. Про це інформує NDTV.

      Читайте також: Теракти на Шрі-Ланці: влада провадить масову депортацію іноземців

      Окрім того, у країні ширяться повідомлення від начебто католицького священика про те, що агресія супроти мусульман невдовзі лише посилиться. Після такої інформації влада заблокувала на острові соцмережі. Людей просять не сіяти паніку та не вірити поширеним повідомленням.

      Сили безпеки невпинно працюють, щоб затримати усіх терористів і забезпечити безпеку країни. Проте кожного разу, коли відбуваються заворушення, це лише додає роботи слідчим і перешкоджає проведенню розслідувань,
      – зазначив прем’єр країни Раніл Вікрамасінгхе.

      Що трапилось на Шрі-Ланці? 21 квітня серія вибухів пролунала під час великодніх богослужінь у низці католицьких храмів і поблизу готелів країни.

      У результаті щонайменше 359 людей загинули та ще 521 особа зазнала поранень. Серед загиблих – 35 іноземців.

      У країні тривала безстрокова комендантська година. Також на півострові діяли безпрецедентні заходи безпеки: церкви, аеропорти й школи були взяті під посилену охорону. На під'їзді до аеропорту Коломбо стояли патрульні машини поліції та перевіряли усіх, хто проїжджав.

      7 травня влада країни повідомила, що затримала чи ліквідувала всіх терористів, причетних до нападів. У переддень цієї заяви для відвідин були відкриті всі державні школи Шрі-Ланки.

      Більше про серію терактів, які сталися на Шрі-Ланці у відео

       

      blog_ava
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      Теги: Серія терактів на Шрі-Ланці Релігія Тероризм
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