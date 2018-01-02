Подарунок на Новий рік: вантажник з Росії розсипав хліб по дорозі до магазину
17:12, сьогодні 555 Читать новость на русском
У місті Ялуторовську Тюменської області РФ вантажник розсипав хліб на засніжену землю по дорозі до супермаркету, після чого вирішив "виправити" цю ситуацію.
Після того, як вантажник зібрав його і поскладав у візки, він повіз його до магазину.
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Відповідне відео зняв обурений очевидець й опублікував на своєму YouTube-каналі. На кадрах видно, як біля службового входу до супермаркету вантажник збирає хліб.
Дивіться, як вантажник з Росії збирає хліб із землі.
До слова, 31 грудня соціальна мережа "ВКонтакте" розіслала деяким користувачам новорічне привітання українською мовою.
Джерело: 24 Канал
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