Подарунок на Новий рік: вантажник з Росії розсипав хліб по дорозі до магазину

У місті Ялуторовську Тюменської області РФ вантажник розсипав хліб на засніжену землю по дорозі до супермаркету, після чого вирішив "виправити" цю ситуацію.

Після того, як вантажник зібрав його і поскладав у візки, він повіз його до магазину.

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Відповідне відео зняв обурений очевидець й опублікував на своєму YouTube-каналі. На кадрах видно, як біля службового входу до супермаркету вантажник збирає хліб.



Дивіться, як вантажник з Росії збирає хліб із землі.

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