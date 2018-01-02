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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Подарунок на Новий рік: вантажник з Росії розсипав хліб по дорозі до магазину

17:12, сьогодні 555 Читать новость на русском
Вантажник з Росії розсипав хліб по дорозі до магазину
Вантажник з Росії розсипав хліб по дорозі до магазину / Screenshot

У місті Ялуторовську Тюменської області РФ вантажник розсипав хліб на засніжену землю по дорозі до супермаркету, після чого вирішив "виправити" цю ситуацію.

Після того, як вантажник зібрав його і поскладав у візки, він повіз його до магазину.

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Відповідне відео зняв обурений очевидець й опублікував на своєму YouTube-каналі. На кадрах видно, як біля службового входу до супермаркету вантажник збирає хліб.

Дивіться, як вантажник з Росії збирає хліб із землі.

До слова, 31 грудня соціальна мережа "ВКонтакте" розіслала деяким користувачам новорічне привітання українською мовою.

Теги: Новини Росії Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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