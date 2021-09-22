В автомобіль потрапило 12 куль
Під час обстрілів автомобіль входив у поворот та зупинився. Про це на брифінгу заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
Важливо Обстріл авто Шефіра під Києвом: усе, що відомо про замах на помічника Зеленського
Попередньо скажу, що стріляла "льожка" – людина, яка робила це лежачи. З іншого боку (де сидів Шефір – 24 канал) стріляти було неможливо. "Льожка" була лише з одного боку. Була спроба потрапити й у водія, й у пасажира,
– пояснив Подоляк.
Він наголосив, що автомобіль був неброньований.
Дивіться відео з брифінгу Подоляка щодо обстрілу автомобіля Шефіра:
Що відомо про обстріл автомобіля помічника Зеленського
- Близько 10 години ранку 22 вересня невідомі відкрили вогонь по автомобілю Сергія Шефіра. Унаслідок стрілянини постраждав водій – його відвезли у лікарню.
- Нападники втекли з місця події. Через це правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила про відкриття кримінальної справи за статтею про замах на вбивство 2 чи більше осіб.
- В Офісі Президента назвали обстріл терористичним актом, метою якого було залякати команду президента.
- На стрілянину відреагував президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває у США з робочим візитом. Після виступу на Генасамблеї ООН глава держави одразу повернеться до Києва. Він запевнив, що нападники понесуть відповідальність.