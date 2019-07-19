Політична реклама: оцінка психолога та дизайнера

На політичну рекламу партійні штаби грошей не шкодували. В останній день, коли ще дозволена агітація, кореспонденти 24 каналу разом із дизайнером та політичним психологом пройшлися вулицями Києва й оцінили політичний креатив майбутніх нардепів.

Політична реклама всюди – на радіо, телебаченні, у поштових скриньках, соціальних мережах і на вулицях. Таке відбувається вже вдруге за 2019 рік. Спочатку перед виборами на посаду Президента України, а тепер до парламенту.

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Разом із дизайнером креативної агенції "Banda" Євгеном Величевим ідемо оцінювати політичний креатив на вулицях Києва. Чимало реклами уже познімали напередодні дня тиші, проте її ще вдосталь. Так журналісти змогли знайти білборд партії Петра Порошенка "Європейська солідарність".



Європейська солідарність

На київських вулицях визирає білборд "Української стратегії" з ідеально рівним обличчям її лідера Володимира Гройсмана. Обоє старих політиків вирішили скористатися ефектом новизни. Володимир Гройсман схуднув під вибори, а Петро Порошенко замість похмурого бордового обрав білий.



"Українська стратегія"

І ось на цій хвилі новизні стати більш притягувальним, цікавішим, яскравішим,

– додав політичний психолог Валентин Кім.

Кольорами граються і дизайнери реклами "Слуги народу". Зелений у свідомості виборців прив'язали до прізвища президента Зеленського, а цей колір означає молодість і оновлення.

Це намагання долучити енергію виборця в руйнівний процес. Тому що Зеленський психологічно, як типаж, – це руйнівник,

– пояснив політичний психолог Валентин Кім.



Слуга народу

Реклама "Слуги народу" одна з найвдаліших, каже експерт з дизайну Євген Величев. Але трохи перестаралися.

Цей дизайн взяли на озброєння і ті, хто до партії не має стосунку. Спостерігачі громадянської мережі "ОПОРА" кажуть, що це порушення. Клонів усіх партій на цих виборах нарахували майже сотню.



Партії-клони

Публікація або друк агітаційних матеріалів з використанням слоганів, логотипів, кольористики, шрифтів відомих політичних партій з метою введення в оману громадян, – координаторка Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська.

Бути яскравою захотіла і партія "Голос" Святослава Вакарчука. Для цього обрали яскравий помаранчевий. А от зображення стилізованої звукової хвилі невдале, каже експерт з дизайну Євген Величев.



Партія "Голос"

Іще одне ноу-хау цьогорічних виборів – короткі лозунги в одне чи два слова на плакатах, адже виборці легше їх запам'ятовують. Спекулюють чи не найбільше словом "мир", бо воно містке і бажане для всіх категорій виборців, але лаконічними воліють бути не всі.

І грошей на вуличну рекламу не шкодують. Бо психолог підтверджує, старі психологічні прийоми щоразу доводять ефективність. Що частіше бачимо обличчя, то імовірніше за нього і проголосуємо.

Коли у виборчому бюлетені ти бачиш величезний перелік і бачиш там те, що тобі знайомо, то вибираєш знайоме. Ми підсвідомо робимо цей вибір,

– пояснив політичний психолог Валентин Кім.

Загалом же, за звітами партій у ЦВК, на агітаційні матеріали витратили близько 25 мільйонів гривень. Найбільше це коштувало "Опозиційному блоку", партіям "Голос" та "Українська стратегія".