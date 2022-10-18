Вранці 18 жовтня Національна поліція Донецької області написала, що проводить слідство на місці масового заховання у Лимані. Повідомлення про ексгумацію тіл з'являється не вперше, раніше силовики про це також заявляли.

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Що відомо про знайдення вбитих дітей у Лимані

Україна щодня фіксує нові воєнні злочини, які скоювала Росія на окупованих територіях до їхнього звільнення. Силовики повідомляють, що 4 вбитих дітей вони знайшли на місцевому кладовищі. Ще одного хлопчика мама сама поховала у власному дворі.

Поліцейські дістали зі стихійних могил дівчаток, 2021, 2019 та 2008 років народження, та хлопчиків, народжених у 2011 та 2012 роках. Двоє найменших дівчат є сестричками. Після судово-медичної експертизи дітей перепоховають,

– написали у пресслужбі структури.

Важливо! За попередньою інформацією, всі діти загинули від осколкових поранень через російські обстріли.

Правоохоронці продовжують ексгумувати тіла

Упродовж двох тижнів після звільнення Лимана тривають слідчі дії в деокупованому населеному пункті, зокрема на місці найбільшого масового поховання на Донеччині.

Окрім того, правоохоронці вилучають тіла з поодиноких поховань у дворах і на городах. Фактично слідчо-оперативні групи силовиків працюють безперервно. Вони розшукують і опитують рідних, встановлюють історію всіх загиблих.

Станом на ранок 18 жовтня загалом у Краматорському районі ексгумовано 35 військовослужбовців ЗСУ та 131 цивільного мешканця. Серед цивільних – 67 чоловіків, 56 жінок, 5 дітей, стать 6 осіб не встановлено. Тривають заходи щодо ідентифікації померлих і встановлення причин їхньої смерті,

– зазначили у поліції.

Зверніть увагу! Як повідомляють правоохоронці, в регіоні знайдено 45 поховань. З них 33 – у Святогірську та 12 – в Лимані. Ці дані не є остаточними, бо щодня поліція отримує інформацію від жителів про нові могили. За останні дні було виявлено ще 17 поховань.

Нагадаємо, офіційно про звільнення Лимана стало відомо 2 жовтня. Володимир Зеленський тоді зазначив, що місто повністю зачистили від російських окупантів.

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