Вранці 18 жовтня Національна поліція Донецької області написала, що проводить слідство на місці масового заховання у Лимані. Повідомлення про ексгумацію тіл з'являється не вперше, раніше силовики про це також заявляли.
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Що відомо про знайдення вбитих дітей у Лимані
Україна щодня фіксує нові воєнні злочини, які скоювала Росія на окупованих територіях до їхнього звільнення. Силовики повідомляють, що 4 вбитих дітей вони знайшли на місцевому кладовищі. Ще одного хлопчика мама сама поховала у власному дворі.
Поліцейські дістали зі стихійних могил дівчаток, 2021, 2019 та 2008 років народження, та хлопчиків, народжених у 2011 та 2012 роках. Двоє найменших дівчат є сестричками. Після судово-медичної експертизи дітей перепоховають,
– написали у пресслужбі структури.
Правоохоронці продовжують ексгумувати тіла
Упродовж двох тижнів після звільнення Лимана тривають слідчі дії в деокупованому населеному пункті, зокрема на місці найбільшого масового поховання на Донеччині.
Окрім того, правоохоронці вилучають тіла з поодиноких поховань у дворах і на городах. Фактично слідчо-оперативні групи силовиків працюють безперервно. Вони розшукують і опитують рідних, встановлюють історію всіх загиблих.
Станом на ранок 18 жовтня загалом у Краматорському районі ексгумовано 35 військовослужбовців ЗСУ та 131 цивільного мешканця. Серед цивільних – 67 чоловіків, 56 жінок, 5 дітей, стать 6 осіб не встановлено. Тривають заходи щодо ідентифікації померлих і встановлення причин їхньої смерті,
– зазначили у поліції.
Нагадаємо, офіційно про звільнення Лимана стало відомо 2 жовтня. Володимир Зеленський тоді зазначив, що місто повністю зачистили від російських окупантів.
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