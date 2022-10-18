Утром 18 октября Национальная полиция Донецкой области написала, что проводит следствие на месте массового захоронения в Лимане. Сообщение об эксгумации тел появляется не в первый раз, ранее силовики об этом также заявляли.

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Что известно об обнаружении убитых детей в Лимане

Украина ежедневно фиксирует новые военные преступления, совершенные Россией на оккупированных территориях до их освобождения. Силовики сообщают, что 4 убитых детей они обнаружили на местном кладбище. Еще одного мальчика мама сама похоронила в своем дворе.

Полицейские достали из стихийных могил девочек, 2021, 2019 и 2008 годов рождения, и мальчиков, рожденных в 2011 и 2012 годах. Две маленькие девочки являются сестричками. После судебно-медицинской экспертизы детей перезахоронят,

– написали в пресс-службе структуры.

Важно! По предварительной информации, все дети погибли от осколочных ранений из-за российских обстрелов.

Правоохранители продолжают эксгумировать тела

В течение двух недель после освобождения Лимана продолжаются следственные действия в деоккупированном населенном пункте, в том числе на месте крупнейшего массового захоронения в Донецкой области.

Кроме того, правоохранители изымают тела из единичных захоронений во дворах и огородах. Фактически следственно-оперативные группы силовиков работают непрерывно. Они разыскивают и опрашивают родных, устанавливают историю всех погибших.

По состоянию на утро 18 октября в Краматорском районе эксгумировали 35 военнослужащих ВСУ и 131 гражданского жителя. Среди гражданских – 67 мужчин, 56 женщин, 5 детей, пол 6 человек не установлены. Продолжаются мероприятия по идентификации умерших и установлению причин их смерти,

– отметили в полиции.

Обратите внимание! Как сообщают правоохранители, в регионе обнаружено 45 захоронений. Из них 33 – в Святогорске и 12 – в Лимане. Эти данные не окончательны, потому что ежедневно полиция получает информацию от жителей о новых могилах. За последние дни было обнаружено еще 17 захоронений.

Напомним, официально об увольнении Лимана стало известно 2 октября. Владимир Зеленский тогда отметил, что город полностью зачистили от российских оккупантов.

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