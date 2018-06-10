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Політв’язня Балуха у кримському СІЗО не відвідує лікар: відома обурлива причина

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Володимир Балух
Володимир Балух / Фото з вільних мереж

Адміністрація СІЗО в анексованому Сімферополі не документує перебіг голодування незаконно утримуваного українського активіста Володимира Балуха. Політв’язня також припинив відвідувати лікар.

Про це заявила керівниця "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник, повідомляє "Крим.Реалії".

Правозахисниця нагадала, що Балух тримав повне голодування перші 20 днів, потім кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав активіста вживати мінімальний набір продуктів (вівсяний кисіль, 50-70 грамів сухарів з чорного хліба і чай з медом), щоб уникнути "небезпечних для життя процесів".

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"Володимир погодився, і як ми знаємо, почав вживати тільки кисіль, іноді мед і максимум сухарі. У якийсь момент адміністрація колонії дізналася про кисіль і вирішила зняти його з формального голодування", – пояснила Скрипник.

Вона додала, що в СІЗО існує певний режим, коли адміністрація ставить людину на облік голодування. Так, Балуха було знято з цього обліку, оскільки адміністрація СІЗО вважає, що українських політв’язень не веде голодування.

Але Володимир продовжує свій протест, він втратив 30 кілограмів ваги. Балуха припинив відвідувати лікар з медсанчастини при СІЗО, хоча зобов'язаний регулярно обстежувати ув'язнених, які оголосили голодування,
– наголосила Скрипник.

У чому звинуватили Володимира Балуха? 8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Анексія Криму Новини Криму Сімферополь СІЗО голодування
Джерело: 24 Канал
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