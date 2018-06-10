Политзаключенного Балуха в крымском СИЗО не посещает врач: известна возмутительная причина

Администрация СИЗО в аннексированном Симферополе не документирует ход голодания незаконно удерживаемого украинского активиста Владимира Балуха. Политзаключенного также прекратил посещать врач.

Об этом заявила руководитель "Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, сообщает "Крым.Реалии".

Правозащитница напомнила, что Балух соблюдал полное голодание первые 20 дней, потом крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил активиста употреблять минимальный набор продуктов (овсяный кисель, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), чтобы избежать "опасных для жизни процессов".

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"Владимир согласился, и как мы знаем, начал употреблять только кисель, иногда мед, и максимум сухари. В какой-то момент администрация колонии узнала о киселе и решила снять его с формальной голодовки", – пояснила Скрипник.

Она добавила, что в СИЗО существует определенный режим, когда администрация ставит человека на учет голодания. Так, Балух был снят с этого учета, поскольку администрация СИЗО считает, что украинский политзаключенный не ведет голодовку.

Но Владимир продолжает свой протест, он потерял 30 килограммов веса. Балуха прекратил посещать врач из медсанчасти при СИЗО, хотя обязан регулярно обследовать заключенных, которые объявили голодовку,

– подчеркнула Скрипник.

В чем обвинили Владимира Балуха?8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.



Оккупационная власть Крыма обвинила Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.