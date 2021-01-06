У Польщі двох українців звинувачують у зґвалтуванні дівчини під час вечірки: що відомо
18-річна жителька польського міста Глівіце звинуватила двох українців у зґвалтуванні. Поліція заарештувала 26-річного чоловіка, ще один підозрюваний у справі перебуває під наглядом правоохоронців.
За словами постраждалої, зґвалтування трапилося в новорічну ніч під час спільного святкування. Про це інформує Onet.pl.
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Прессекретар поліції Глівіце Марек Сломські повідомив, що 18-річна громадянка Польщі та двоє українців разом святкували Новий рік в одній з квартир.
За запитом поліції та прокуратури було заарештовано 26-річного громадянина України, який хитрощами зґвалтував 18-річну місцеву жительку,
– заявив Сломські.
Ще одного чоловіка було взято під нагляд правоохоронців.
Втім у поліції наголосили, що не розкриватимуть жодних додаткових подробиць, зважаючи на характер цієї справи.
За неофіційною інформацією, чоловіки підлили жертві алкоголь, а потім скоїли сексуальне насилля щодо неї.
Останні інциденти з українцями в Польщі у 2021 році: що відомо
- У Вроцлаві 3 січня 2021 року п'яний українець напав з ножем на свого земляка. Згодом 28-річний хлопець спробував атакувати поліцейських, які приїхали на виклик.
- Також у Вроцлаві 2 січня трапилася пожежа в одній з квартир житлового будинку. Внаслідок інциденту загинув 30-річний чоловік з України.
- Крім цього, 2 січня туристи з України провалилися під кригу на озері Морське Око в Польських Татрах. На щастя, українцям вдалося врятуватися.
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