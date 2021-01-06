18-річна жителька польського міста Глівіце звинуватила двох українців у зґвалтуванні. Поліція заарештувала 26-річного чоловіка, ще один підозрюваний у справі перебуває під наглядом правоохоронців.

За словами постраждалої, зґвалтування трапилося в новорічну ніч під час спільного святкування. Про це інформує Onet.pl.

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Прессекретар поліції Глівіце Марек Сломські повідомив, що 18-річна громадянка Польщі та двоє українців разом святкували Новий рік в одній з квартир.

За запитом поліції та прокуратури було заарештовано 26-річного громадянина України, який хитрощами зґвалтував 18-річну місцеву жительку,

– заявив Сломські.

Ще одного чоловіка було взято під нагляд правоохоронців.

Втім у поліції наголосили, що не розкриватимуть жодних додаткових подробиць, зважаючи на характер цієї справи.

За неофіційною інформацією, чоловіки підлили жертві алкоголь, а потім скоїли сексуальне насилля щодо неї.

Довідка. Згідно з Кримінальним кодексом Польщі, якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 12 років.

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