18-летняя жительница польского города Гливице обвинила двух украинцев в изнасиловании. Полиция арестовала 26-летнего мужчину, еще один подозреваемый по делу находится под наблюдением правоохранителей.

По словам пострадавшей, изнасилование произошло в новогоднюю ночь во время совместного празднования. Об этом сообщает Onet.pl.

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Пресс-секретарь полиции Гливице Марек Сломски сообщил, что 18-летняя гражданка Польши и двое украинцев вместе праздновали Новый год в одной из квартир.

По запросу полиции и прокуратуры был арестован 26-летний гражданин Украины, который хитростью изнасиловал 18-летнюю местную жительницу,

– заявил Сломски.

Еще один мужчин был взят под наблюдение правоохранителей.

Впрочем, в полиции отметили, не будут раскрывать никаких дополнительных подробностей, учитывая характер этого дела.

По неофициальной информации, мужчины подлили жертве алкоголь, а затем совершили сексуальное насилие по отношению к ней.

Справка. Согласно Уголовному кодексу Польши, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 12 лет.

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