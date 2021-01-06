В Польше двух украинцев обвиняют в изнасиловании девушки во время вечеринки: что известно
18-летняя жительница польского города Гливице обвинила двух украинцев в изнасиловании. Полиция арестовала 26-летнего мужчину, еще один подозреваемый по делу находится под наблюдением правоохранителей.
По словам пострадавшей, изнасилование произошло в новогоднюю ночь во время совместного празднования. Об этом сообщает Onet.pl.
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Пресс-секретарь полиции Гливице Марек Сломски сообщил, что 18-летняя гражданка Польши и двое украинцев вместе праздновали Новый год в одной из квартир.
По запросу полиции и прокуратуры был арестован 26-летний гражданин Украины, который хитростью изнасиловал 18-летнюю местную жительницу,
– заявил Сломски.
Еще один мужчин был взят под наблюдение правоохранителей.
Впрочем, в полиции отметили, не будут раскрывать никаких дополнительных подробностей, учитывая характер этого дела.
По неофициальной информации, мужчины подлили жертве алкоголь, а затем совершили сексуальное насилие по отношению к ней.
Последние инциденты с украинцами в Польше в 2021 году: что известно
- Во Вроцлаве 3 января 2021 года пьяный украинец напал с ножом на своего земляка. Впоследствии 28-летний мужчина попытался атаковать полицейских, которые приехали на вызов.
- Также во Вроцлаве 2 января произошел пожар в одной из квартир жилого дома. В результате инцидента погиб 30-летний мужчина из Украины.
- Кроме этого, 2 января туристы из Украины провалились под лед на озере Морске-Око в польских Татрах. К счастью, украинцам удалось спастись.
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