Правоохоронці повідомили, що вбитий українець загинув від ножових поранень. У будинку у цей час перебували двоє білорусів. Вони приїхали працювати у будівельній компанії.
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Чоловіка знайшли нетверезим біля будинку
Поліція почала розшукувати четвертого мешканця будинку. Саме його підозрювали у злочині і він зник. Утік чоловік недалеко – його виявили нетверезим у кущах поруч з будинком.
Своєї провини затриманий 41-річний українець не визнає. Він каже, що нічого не пам'ятає, адже був п'яним. Проте, пишуть польські ЗМІ, ймовірно, що перед вбивством чоловіки посперечались через окупований Крим.
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В Польщі затримали українця, що знущався з матері
Зазначимо, раніше у польському місті Каменна Гура затримали 31-річного українця. Він впродовж тривалого часу знущався з власною матері та погрожував її вбити. Окрім того, від агресії чоловіка страждала і його співмешканка.