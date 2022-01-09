Добова статистика вакцинації
Так, із 26 950 вакцинованих – першу дозу отримали 7 018 людей, другу дозу – 17 425 людей. Ще 314 людей отримали додаткову дозу, а 2 193 людини – бустерне щеплення.
Актуально В Україні за добу менш як 3 тисячі людей захворіли на COVID-19
Щеплення проводили 339 мобільних бригад з імунізації, 2 137 пункти щеплення та 384 центри вакцинації населення.
Використовували чотири препарати:
- Pfizer (Comirnaty) – 18 914 щеплень,
- Sinovac (CoronaVac) – 4 919,
- Moderna – 2 483,
- AstraZeneca – 634.
Зауважимо, що найбільше щеплень за добу зробили у Харківській (4 335) області та в Києві (2 198).
Темпи COVID-вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії, яка триває з 24 лютого 2021 року, в Україні щеплено проти коронавірусу 14 807 336 людей:
- з них отримали першу дозу – 14 807 334 людини,
- отримали дві дози – 13 968 123 людини.
Крім того, отримали додаткову дозу – 6 101 людина, бустерну дозу – 18 409 людей.
Загалом проведено 28 799 967 щеплень.
До слова, загалом Україна наразі отримала 43,6 мільйона доз вакцини.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу