Порошенка запросили на саміт НАТО: але формату зустрічей для нього ще не вигадали

Президента України Петра Порошенка запросили взяти участь у саміті НАТО, що 11-12 липня відбудеться у Брюсселі.

Про запрошення для українського президента повідомив журналістам генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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Президента Порошенка запрошено на саміт НАТО. Ми ще поки що не вирішили у якому форматі. Але президент Порошенко запрошений,

– наголосив генсек НАТО.

Саміт НАТО має відбутись 11-12 липня у Брюсселі.

Раніше Угорщина як член Альянсу заявила про блокування проведення засідання Комісії Україна – НАТО на вищому рівні, через ухвалення в Україні резонансного закону "Про освіту".

Наприкінці травня у НАТО запевнили, що попри ультиматум Угорщини не збираються змінювати умови співпраці з Україною.