07:26
30 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС НОВИНИ ГРУЗІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Брудний папірчик долар. Тіматі на службі в Путіна
      Вєсті Кремля
      21:43, 29 листопада
      Вєсті.UA. Порошенко проти Ляшка. Теревені Гройсмана з Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС НОВИНИ ГРУЗІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Порошенко назвав головну мету атаки Росії по українських кораблях на Азові

      1553
      Президент Порошенко вважає, що Росія хоче задушити Україну економічно
      Президент Порошенко вважає, що Росія хоче задушити Україну економічно / 24 канал

      Президент України Петро Порошенко переконує, що причини нападу Росії на Україну на Азові є економічними. За його словами, Кремль хоче задушити Україну своїми обмеженнями.

      Таку заяву український гарант зробив у коментарі британському телеканалу Sky News.

      Читайте також: Конфлікт у Азовському морі: що відбувається у портах Маріуполя та Бердянська

      Зокрема, він зауважив, що два українських порти сьогодні перебувають під блокадою Росію. 

      Вони (Росія – 24 канал) хочуть вдарити по Україні, оскільки через Азов і наші порти ми експортували близько 40% нашої індустріальної продукції. Це ще один крок проти України на додаток до організованого Росією ембарго (накладення державою заборони на ввіз з інших держав товарів – 24 канал) – раніше вони не купували українські продукти та вимикали нам газ. Це все частина гібридної війни, якою Росія хоче атакувати нас,
      – додав Порошенко.

      Відтак, він наголошує, що таким чином Кремль хоче задушити Україну економічно. 

      Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна останнім часом Україна розірвала 48 договорів з Росією та ще збирається припинити близько 40 угод. 

      Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс? 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це, група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.

      взаємини росії та україни на тлі ескалації конфлікту на азові:
      Теги: Новини політики Президент України Петро Порошенко Україна – Росія Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Новини України
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Конфлікт у Азовському морі: як Україна опинилися у такій ситуації та чи могло бути інакше
      сьогодні , 07:02 Конфлікт у Азовському морі: як Україна опинилися у такій ситуації та чи могло бути інакше
      Віталій Дейнега 140
      Воєнний стан в Україні: що він означає
      29 листопада , 22:44 Воєнний стан в Україні: що він означає
      Олена Капустян 214163
      Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      26 листопада , 14:00 Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      Головні новини 29 листопада: затвердження Томосу, новий президент Грузії, допомога НАТО
      29 листопада , 22:00 Головні новини 29 листопада: затвердження Томосу, новий президент Грузії, допомога НАТО
      5529
      Томос про автокефалію: що це означає для українців
      29 листопада , 21:22 Томос про автокефалію: що це означає для українців
      Яніна Ткачук 22484
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      МОЗ опублікувало граничні ціни на безкоштовні ліки: доповнений список
      3 січня , 13:23
      Скільки коштує зварити борщ: пізнавальна інфографіка
       14 травня 2016 , 07:05
      Хацкевич: Шахтар – це не українська, а бразильська команда
       6 серпня , 19:30
      Віце-президент Карпат: Вівців у Львові і справді більше, ніж справжніх вболівальників
       16 вересня , 09:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук