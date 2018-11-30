Порошенко назвав головну мету атаки Росії по українських кораблях на Азові

Президент України Петро Порошенко переконує, що причини нападу Росії на Україну на Азові є економічними. За його словами, Кремль хоче задушити Україну своїми обмеженнями.

Таку заяву український гарант зробив у коментарі британському телеканалу Sky News.

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Зокрема, він зауважив, що два українських порти сьогодні перебувають під блокадою Росію.

Вони (Росія – 24 канал) хочуть вдарити по Україні, оскільки через Азов і наші порти ми експортували близько 40% нашої індустріальної продукції. Це ще один крок проти України на додаток до організованого Росією ембарго (накладення державою заборони на ввіз з інших держав товарів – 24 канал) – раніше вони не купували українські продукти та вимикали нам газ. Це все частина гібридної війни, якою Росія хоче атакувати нас,

– додав Порошенко.

Відтак, він наголошує, що таким чином Кремль хоче задушити Україну економічно.

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна останнім часом Україна розірвала 48 договорів з Росією та ще збирається припинити близько 40 угод.

Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс? 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це, група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.



Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.