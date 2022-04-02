У Київській області російські окупанти вбили відомого українського фотожурналіста Макса Левіна. Про смерть українця стало відомо 2 квітня 2022 року. Чоловік працював у зоні бойових дій, адже мав на меті зафіксувати наслідки агресії Росії.
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Правоохоронці розслідують вбивство українського фоторепортера
Вишгородська окружна прокуратура наразі здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом смерті Левіна. Триває розслідування з метою з'ясування всіх обставин злочину. Хронологія подій, згідно з даними слідства:
- у березні 2022 року з Максимом Левіним зник зв’язок;
- тіло чоловіка знайшли у селі Гута Межигірська Вишгородського району;
- За попередніми даними, фотожурналіста вбили російські загарбники двома пострілами зі стрілецької зброї. Варто наголосити, що Левін не мав зброї.
Прокуратура Київської області й надалі буде фіксувати всі злочини Росії задля притягнення винних до відповідальності.
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