У Київській області російські окупанти вбили відомого українського фотожурналіста Макса Левіна. Про смерть українця стало відомо 2 квітня 2022 року. Чоловік працював у зоні бойових дій, адже мав на меті зафіксувати наслідки агресії Росії.

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Правоохоронці розслідують вбивство українського фоторепортера

Вишгородська окружна прокуратура наразі здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом смерті Левіна. Триває розслідування з метою з'ясування всіх обставин злочину. Хронологія подій, згідно з даними слідства:

у березні 2022 року з Максимом Левіним зник зв’язок;

тіло чоловіка знайшли у селі Гута Межигірська Вишгородського району;

Вишгородського району; За попередніми даними, фотожурналіста вбили російські загарбники двома пострілами зі стрілецької зброї. Варто наголосити, що Левін не мав зброї.

До теми! Максим Левін був фотокореспондентом, документальним фотографом та оператором. Він працював з найрізноманітнішими виданнями світу. Йдеться про Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske, LB.ua.

Прокуратура Київської області й надалі буде фіксувати всі злочини Росії задля притягнення винних до відповідальності.

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