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      Пропагандисти Кремля зманіпулювали "конопляним" роликом Садового

      1920 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      У одній із пропагандистських передач на прокремлівському телеканалі "Росія 1" "взяли у роботу" ролик мера Львова та лідера "Самопомочі" Андрія Садового, де він популяризує та агітує за конопляну олію українського виробництва.

      Пропагандистів дуже здивував такий крок з боку львівського мера та вони вирішили його висміяти. Зокрема, ведучий сказав, що в Україні "з’їхали з глузду".

      Цікаво! Легалізація марихуани в Україні: думка Садового

      "Якщо дивитися на логіку Львівського регіону, то вони, мабуть, вже давно вживають конопляне масло", – додав журналіст-утікач Юрій Кот.

      Зауважимо, що під час Євромайдану Юрій Кот був спікером на агітаційних концертах "Партії регіонів", однак утік після "Революції Гідності" до Росії та сьогодні активно у російському ефірі підтримує антиукраїнську пропаганду Кремля.

      Крім того, пропагандисти зманіпулювали й тлом ролику. За їхніми словами, Садовий позує на полі, де дуже багато коноплі, і її чомусь не викосив наркоконтроль.

      Як пропаганди зманіпулювали ініціативою Садового: дивіться відео  

      Щодо ролика Андрія Садового, то він його розмістив 19 липня. На кадрах політик під музику регі йде конопляним полем, розповідаючи про користь олії з коноплі.

      Я знаю, що багато хто з українських політиків вживає… олію з коноплі. Вона – лікувальна як засіб проти стресу. До речі, не тільки проти стресу – хто має зайву вагу або хто має підвищений рівень холестерину. Також така олія є багатою на антиоксиданти. Тому запрошую не стидатися, а кожного дня вживати олію з коноплі. Це дуже корисно – наш український продукт. Підтримай українське,
      – сказав Садовий у ролику.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Російська пропаганда Самопоміч Андрій Садовий Наркотики медичний канабіс
      Джерело: 24 канал
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