Протистояння Польщі і ЄС через судову реформу: Варшава йде на поступки

Керівна партії Польщі "Право і справедливість" внесла до Сейму законопроект, що передбачає зміни до суперечливого закону про Верховний суд. Таким чином у Польщі хочуть повернути відправлених на пенсію суддів.

Про це повідомляє RMF24.

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Передумовою законопроекту стало жорстке рішення Євросоюзу щодо скандальної польської судової реформи.

24 канал писав, що у жовтні Суд ЄС у якості попереднього заходу зобов’язав Польщу негайно призупинити дію закону і повернути суддів, який відправили на пенсію після досягнення ними 65 років.

Так, законопроект передбачає скасування статей закону про Верховний суд, дію яких призупинив Суд ЄС. Окрім того, завдяки йому до роботи мають повернутись судді, яких вже відправили на пенсію. Каденцію ж голови Верховного суду пропонують визнати за неперервну.

До слова, запропонований владою Польщі законопроект є першою серйозною поступкою країни у майже трирічному протистоянні з Європейським союзом з приводу порушення верховенства права.

Нагадаємо, Європейський Союз розпочав процедуру накладення санкцій на Польщу через судову реформу наприкінці 2017 року. Рішучі кроки ЄС викликали чимало заперечень з боку чинної влади Польщі.

Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що рішення Єврокомісії передати до Суду Європейського Союзу скаргу на польську судову реформу підриває діалог з цього питання.

Чому ЄС проти судової реформи у Польщі?Про плани щодо реформування судової влади автор реформи – правляча партія "Право і справедливість" заявила ще після перемоги на парламентських виборах у 2015 році. Під час реформування політики зробили спробу внести зміни до основних законів країни, а саме до закону про Верховний суд, про Національну раду суддів, а також закон про суди загальної юрисдикції. 21 липня 2017 року більше ніж 100 тисяч поляків вийшли на акції протесту проти судової реформи. Зокрема, ухвалений польський закон про Верховний суд зобов’язує суддів виходити на пенсію не у 70, а в 65 років. Згідно з цим законом 27 із 72 суддів польського Верховного суду повинні були піти у вимушену відставку. Як вирішили в Єврокомісії, такі норми підривають принцип незалежності судових органів, зокрема принцип незмінності суддів, що є порушенням Договору про Європейський Союз.