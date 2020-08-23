У російському Пскові затримали колишнього співробітника Слідчого комітету Білорусі Андрія Остаповича. Він кілька днів тому звільнився зі служби та висловив підтримку мітингувальникам. Зокрема, закликав "вигнати диктатора".

У Пскові затримали слідчого з Білорусі

Про затримання чоловіка повідомили як російські, так і білоруські ресурси. За словами його адвоката В’ячеслава Головіна, Остаповича затримали "нібито за правопорушенням про незаконне порушення кордону", пише Интерфакс.

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Насправді чекають документів з Білорусі на його екстрадицію, так мені сказали в поліції,

– зауважив адвокат.

Водночас РБК з посиланням на адвоката уточнює, що Остапович отримав політичний притулок в Латвії і візу, необхідну для в'їзду. Однак останнім документом не встиг скористатися, причина тому – обмеження через ситуацію з коронавірусом.

Також Головін повідомив, що його не пускають до затриманого. Щоправда, захисник уже подав скаргу в прокуратуру і невдовзі планує знову спробувати потрапити до свого підзахисного.

За деякою інформацією, проти Андрія можуть почати адміністративний процес через його перетин кордону в пандемію. 24 серпня швидше за все, буде суд.

Інші подробиці

Його подруга Юлія у коментарі TUT.BY розповіла, що перед Псковом Остапович заїздив до неї в Москву. У російській столиці він також дав інтерв’ю російському опозиційному телеканалу "Дождь". Крім того, він повідомив, що залишив рапорт про звільнення в кабінеті та вийшов. Після Москви він мав намір виїхати в Латвію.

На наступний ранок після його приїзду надійшли відомості від колег, що його розшукують. 19 серпня ми виїхали з Москви і попрямували на кордон з Латвією. Ніч з 19-го проти 20-го ми провели на прикордонному пункті. Але через відсутність візи Д його не випустили,

– каже Юлія.

За її словами, в Пскові вони вирішували візове питання через консульство Латвії в цьому місті. Дипломати обіцяли видати необхідну візу Андрію в понеділок, 24 серпня. Але увечері 21 числа його затримали невідомі люди та доправили до відділку поліції.

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Історія зі звільненням Андрія Остаповича: що відомо

Андрій Остапович – капітан юстиції, він був слідчим Партизанського районного відділу Слідкому в Мінську. На тлі жорсткого розгону протестів у Білорусі чоловік подав у відставку і оприлюднив про це допис у інстаграмі. Супроводив він його відповідними фото.

У своєму пості він написав, що ініціює дострокове розірвання контракту з 16 серпня через "порушення його умов з боку керівництва СК". Текст заяви вийшов на 5 аркушів. Крім того, чоловік заявив, що провокації під час протестів влаштовували самі силовики та що міліція прицільно затримує людей, які "розповідають всю правду про те, що відбувається у виправних установах".

За деякий час його допис було видалено з формулюванням, що "він порушує правила спільноти". Однак знімки заяви на дострокове припинення контракту, які розмістив Андрій Остапович, опублікували багато видань. Тому у мережі з ними можна ознайомитися.



Допис Андрія Остаповича про звільнення / Скриншот TUT.BY

Андрій, зокрема, зазначає, що за Конституцією "всі - рівні перед законом і мають право без усякої дискримінації на рівний захист прав і законних інтересів". Також він наголошує, що всі білоруси мають знати правду й багатьох є затримані родичі, друзі, знайомі.

Водночас зізнається, що особисто брав участь у мітингах. На його переконання, більшість кримінальних справ на тлі протестів необґрунтовано та "без наявності достовірних доказів або ж за сфальсифікованими доказами, помилковими показаннями". Крім того, зазначає, що такі справи відкривають одна за одною, десятками в день.

Мовчати не буду, брати участь в приховуванні злочинів не буду, злочинні накази виконувати не буду, продовжувати роботу в силовому блоці не можу через невідповідність моїх принципів до цієї політики. Прошу, колеги, схаменіться, врятуйте силовий блок,

– наголошував він.

Про будь-які претензії до Остаповича з боку влади Білорусі раніше інформації не було.



Ще один допис Остаповича, де він говорить про відставку з органів / Скриншот TUT.BY

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Останні події в Білорусі: коротко

В країні люди вийшли на масові протести через попередні результати президентських виборів.

Офіційні дані такі: Лукашенко здобув 80,01% голосів , а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

, а його головна опонентка Світлана Білоруси ж вважають, що вибори були сфальсифікованими, явка завищеною та багатьом не дали проголосувати.

явка завищеною та багатьом не дали проголосувати. Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ. Зрештою мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках.

Окрім того, є жертви від жорстоких дій силовиків. Влада визнає загиблими 4 особи, правозахисники говорять про щонайменше 6 людей.

З 11 се рпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.

рпня білоруси оголосили – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів. Світ засуджує силові розгони та тортури в Білорусі. Наприклад, депутати Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон грата.

Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.