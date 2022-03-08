Корисні "медичні" посилання та номери телефонів – дізнавайтесь далі.
Актуально Міжнародний Штаб допомоги українцям надав корисні посилання для біженців за кордоном
Як знайти працюючу аптеку?
Для того, аби знайти відчинену аптеку, де можна придбати ліки, скористайтесь онлайн-картою. Карта аптек, які працюють у стані війни – за посиланням.
Також можна звернутись до контакт-центру МОЗ за телефоном: 0 800 60 20 19 щодо відсутності необхідних ліків. Оператори зафіксують звернення та передадуть його для оперативного вирішення.
Як отримати медичну консультацію телефоном?
В Україні працює відкритий національний контакт-центр, що надає безкоштовні медичні консультації за номером 0 800 60 20 19. До роботи лінії залучені:
- психологи;
- терапевти;
- кардіологи;
- пульмонологи;
- гінекологи;
- хірурги;
- педіатри.
Де можуть отримати медичні послуги онкохворі?
У Київському онкоцентрі працює телефонна лінія для звернень: 067-703-60-70 (цілодобово), а також 044 365 04 27 (з 10:00 до 13:00).
Номери призначені для консультацій пацієнтів і організації спеціального та паліативного лікування хворих.
Актуальна інформація про роботу онкоцентрів по всій країні та контактні телефони для пацієнтів – за посиланням.
Де можна отримати інсулін?
Аптеки, які працюють під час воєнного стану та які продають інсуліни, можна знайти за посиланням.
Крім того, за необхідності можна звертатися на гарячу лінію МОЗ на номер 0 800 60 20 19. Оператор прийме заявку і опрацює її.
Інсулін знайдуть або в аптеці, або за можливості доставлять волонтерами,
– запевнили у Верховній Раді.
Де можна пройти процедуру гемодіалізу?
У Києві медична допомога нефрологічним хворим надається безвідмовно і у повному обсязі. Хворі з нирковою недостатністю, зокрема ті, хто потребує регулярної процедури гемодіалізу, забезпечені медичною допомогою у повному обсязі.
За додатковою інформацією можна звертатись до Центру нефрології та діалізу (з 11:00 до 14:00) за номерами телефону:
- 044 540 96 04;
- 073 442 29 56;
- 095 105 03 93.
Загалом на території України збої у наданні послуг з гемодіалізу можуть бути лише у містах, де безпосередньо тривають бойові дії.
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