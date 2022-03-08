Корисні "медичні" посилання та номери телефонів – дізнавайтесь далі.

Актуально Міжнародний Штаб допомоги українцям надав корисні посилання для біженців за кордоном

Як знайти працюючу аптеку?

Для того, аби знайти відчинену аптеку, де можна придбати ліки, скористайтесь онлайн-картою. Карта аптек, які працюють у стані війни – за посиланням.

Також можна звернутись до контакт-центру МОЗ за телефоном: 0 800 60 20 19 щодо відсутності необхідних ліків. Оператори зафіксують звернення та передадуть його для оперативного вирішення.

Як отримати медичну консультацію телефоном?

В Україні працює відкритий національний контакт-центр, що надає безкоштовні медичні консультації за номером 0 800 60 20 19. До роботи лінії залучені:

психологи;

терапевти;

кардіологи;

пульмонологи;

гінекологи;

хірурги;

педіатри.

Де можуть отримати медичні послуги онкохворі?

У Київському онкоцентрі працює телефонна лінія для звернень: 067-703-60-70 (цілодобово), а також 044 365 04 27 (з 10:00 до 13:00).

Номери призначені для консультацій пацієнтів і організації спеціального та паліативного лікування хворих.

Актуальна інформація про роботу онкоцентрів по всій країні та контактні телефони для пацієнтів – за посиланням.

Де можна отримати інсулін?

Аптеки, які працюють під час воєнного стану та які продають інсуліни, можна знайти за посиланням.

Довідка. Також аптеки з інсуліном можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua. На головній сторінці сайту міститься посилання на перелік інсулінів та мапу із закладами, де можна отримати препарат.

Крім того, за необхідності можна звертатися на гарячу лінію МОЗ на номер 0 800 60 20 19. Оператор прийме заявку і опрацює її.

Інсулін знайдуть або в аптеці, або за можливості доставлять волонтерами,

– запевнили у Верховній Раді.

Де можна пройти процедуру гемодіалізу?

У Києві медична допомога нефрологічним хворим надається безвідмовно і у повному обсязі. Хворі з нирковою недостатністю, зокрема ті, хто потребує регулярної процедури гемодіалізу, забезпечені медичною допомогою у повному обсязі.

За додатковою інформацією можна звертатись до Центру нефрології та діалізу (з 11:00 до 14:00) за номерами телефону:

044 540 96 04;

073 442 29 56;

095 105 03 93.

Загалом на території України збої у наданні послуг з гемодіалізу можуть бути лише у містах, де безпосередньо тривають бойові дії.

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