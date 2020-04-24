Рейтинг Путіна падає, – політолог з Росії відверто розповів про ситуацію з COVID-19

У низці країн світу послаблюють карантинні обмеження, адже спалах коронавірусу там починає йти на спад. Натомість в Росії ледь не щодня фіксують нові антирекорди за кількістю заражених COVID-19. Детальніше про ситуацію там – читайте далі.

Відкладені гроші були у кращому випадку лише в третини росіян, інші жили за принципом "від руки до рота" – що заробив, то з'їв. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів російський політолог Дмитро Орешкін.

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За його словами, проблем через коронавірус в росіян стає все більше, адже зарплат немає. Почастішали також і випадки домашнього насилля. Проте нічого надзвичайного або типово російського в цій ситуації немає, адже зараз її переживає весь світ.

Рейтинг федеральної влади падає. Насамперед – рейтинг Путіна. Тому що до Собяніна (мера Москви – 24 канал), наприклад, ставляться по-різному. Але він зараз фігура №1, при чому на федеральному рівні. А Путін якось "пригаснув",

– зазначив політолог.

Він пояснив, що ситуація у регіонах Росії дуже відрізняється. У Москві живе багато людей, тому й фіксують багато випадків зараження коронавірусом. Та все ж таки там і грошей більше, і медичне обслуговування краще, і керівництво міста значно мобільніше.

Довідка. У Росії станом на 24 квітня офіційно підтвердили 68 тисячі 622 випадки зараження коронавірусом, більшість з яких у Москві та Підмосков'ї. Лише за останню добу в країні підтвердили 5 тисячі 849 випадки.

А от в регіонах, за словами політолога, ситуація гірша. Там люди "старої закваски", їм важливо прозвітувати перед керівництвом. Тобто применшити справжні цифри. Їм потрібно, аби всі сиділи вдома та не висовувалися.

"У Москві це все публічно та доволі активно обговорюється, тож все більш-менш вдало вирішується. Адже ідеальних рішень немає ніде – ні у США, ні в Китаї, ні в будь-якій іншій країні", – вважає росіянин.

А от в провінціях – така собі "підземна пожежа". Звісно, цифри фальшиві подають. Проте ще незрозуміло, настільки,

– підкреслив Орешкін.

Він також пояснив, як подають інформацію медіа, підконтрольні російській владі. Зокрема наголосив, що Кремль лише визначає загальний напрямок, а потім вже в міру свого таланту, можливостей та "відмороженості" різні люди придумують різні речі.

Російський політолог про ситуацію в країні: дивіться відео

"Перші лиця утримуються від такого роду суворих узагальнень. Але активно годують "фуфлом" про те, що вірус придумали американці, щоб затравити росіян, або ж китайці – щоб боротися з американцями", – відзначив Орешкін.

Та наголосив, що в інформаційному полі зараз йде божевільний потік відвертих дурниць. Проте все ж таки знаходяться люди, які в них вірять. Натомість загальне відчуття – наче брешуть всі. На думку політолога, саме цього російська влада і хоче досягти.

Вона не хоче встановлювати єдину правильну істину, як це було в часи СРСР. А хоче засмітити інформаційний майданчик, аби люди не вірили нікому. Оце і є стратегічною ціллю – посіяти хаос, підірвати довіру до будь-яких джерел інформації,

– запевнив росіянин.

За його словами, ситуація із медичним забезпеченням у провінціях не надто покращилися. Адже потрібно не лише дати команду, а й виділити на це гроші та ресурси. А навіть якщо є гроші, наприклад, на маски, то їх треба десь купити, якось привезти та не дозволити, щоб їх вкрали.

"Ця система не є відпрацьованою. Тому в Москві ситуація покращується – там є гроші, інфраструктура та навички організаційного управління складними системами. А от в провінціях цього немає", – пояснив політолог.

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Він також зазначив, що медики не мовчать про ситуацію, яка склалась із COVID-19, пишуть про неї. Проте, при цьому, не дуже активно себе позиціюють. Інформацію журналістам вони надають зазвичай лише на умовах анонімності.

Люди розуміють, що ситуація не покращується, але вони не бачать альтернативи, та й можливості її побачити немає. Тому з'являється така логіка: "ну, в нас завжди було погано. Всюди погано, у США взагалі ще гірше". Хоча ставлення до влади йде вниз, – додав Орешкін.

Росіянин також пояснив, що Путіну важко далось рішення перенести парад до Дня перемоги. Недарма зараз тривають суперечки щодо того, коли закінчилась Друга світова війна.

Довідка. Держдума перенесла день закінчення Другої світової війни з 2 на 3 вересня. За відповідний закон російські депутати проголосували ще 14 квітня. Тепер же президент РФ Володимир Путін підписав відповідний закон. У



Натомість у всьому світі днем завершення Другої світової війни вважається 2 вересня 1945 року. Саме тоді був підписаний формальний акт про беззастережну капітуляцію останнього активного союзника фашистської Німеччини – Японії.

"Проблема Путіна полягає в тому, що йому треба показати людям щось позитивне, а такого немає. Тому й показують "світле минуле". Єдине, що у влади зараз є за спиною – "велика перемога". Мовляв, ми ж все-таки перемогли, отже недаремно живемо", – зазначив політолог.