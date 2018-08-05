Рейтинги перед виборами, Усик відмовився від нагороди та погрози Новинського: топ-5 блогів тижня
Журналісти 24 каналу підібрали для вас блоги, які цього тижня читали найбільше.
1. Вибори президента України-2019: хто піде і які у них шанси
Вибори Президента України відбудуться менш ніж за рік – 31 березня 2019 року. Хоча офіційно кампанія стартує нескоро, чимало потенційних кандидатів уже заявили про свою участь.
2. Хто з відомих українців відмовлявся від державних нагород
Напередодні український боксер, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик заявив, що не потребує нагород від держави. Так спортсмен прокоментував ажіотаж довкола ймовірного присвоєння йому звання Героя України.
3. Як Новинський війною погрожує, і чому Порошенко не позбавляє його громадянства
Новина про можливе надання автокефалії українській православній церкві широко обговорюється в суспільстві. Не оминув цю тему і відомий захисник московського патріархату в Україні – один з лідерів "Опозиційного блоку" народний депутат Вадим Новинський.
4. Поранення Захарченка: терористи розгорнули інформаційну зброю проти Росії
Середина червня-початок серпня видався досить цікавим на події у псевдореспубліці "денеер". Акт цієї вистави ще не завершено, але вже можна говорити про його значимість та наслідки у гібридний війні Росії проти України та життя у квазіутворенні в цілому.
5. Вбили Віталія Олешка "Сармата": що про нього відомо
У вівторок, 31 липня, у Бердянську невідомий застрелив місцевого активіста, ветерана АТО Віталія Олешка (позивний "Сармат"). У тому, що відомо про Олешка та про обставини його вбивства, розібрались журналісти 24 каналу.
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