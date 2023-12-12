Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він зауважив, що ракетні удари по Києву можуть бути не останньою спробою ворога зіпсувати життя українцям.

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Чому Росія перестала завдавати масованих ударів

З технічної точки зору, Росія може розпочати масштабну ракету атаку в будь-яку секунду. Однак, на відміну від зими 2022 – 2023, росіян стала більше турбувати доцільність використання великої кількості ракет за один раз.

"Вони (окупанти – 24 Канал) вже зрозуміли: що більше ракет летить (в Україну – 24 Канал), то сильніше їм протидіє (українська ППО – 24 Канал) і більшим стає відсоток їхнього знищення", – переконаний Світан.

Коли чекати небезпеки

З огляду на це, росіяни обрали оптимальний для себе варіант: запускати близько двох десятків засобів ураження для досягнення локальної мети. А вже до масштабних атак ворог вдається тоді, коли російське політичне керівництво ставить перед ним відповідні завдання.

Наприклад, рекордні 70 "Шахедів" росія запустила на День пам'яті жертв Голодомору, а запуск 8 балістичних ракет по Києву стався тоді, коли Володимир Зеленський перебував із успішним візитом у Аргентині. Росія прагла перекрити ці інфоприводи своїми атаками.

Тепер атаки такого рівня будуть приурочені до певних подій чи інфоприводів. Це може статися і 14 грудня, коли Путін розмовлятиме з "народом", а в цей час у Брюселі ухвалюватимуть рішення про початок переговорів України та ЄС,

– припустив Світан.

Так військовий експерт припустив, що Росія може атакувати Україну з повітря на Різдво та Новий Рік, 25 та 31 грудня відповідно.

Як посилюється українське ППО