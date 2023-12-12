Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він зауважив, що ракетні удари по Києву можуть бути не останньою спробою ворога зіпсувати життя українцям.
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Чому Росія перестала завдавати масованих ударів
З технічної точки зору, Росія може розпочати масштабну ракету атаку в будь-яку секунду. Однак, на відміну від зими 2022 – 2023, росіян стала більше турбувати доцільність використання великої кількості ракет за один раз.
"Вони (окупанти – 24 Канал) вже зрозуміли: що більше ракет летить (в Україну – 24 Канал), то сильніше їм протидіє (українська ППО – 24 Канал) і більшим стає відсоток їхнього знищення", – переконаний Світан.
Коли чекати небезпеки
З огляду на це, росіяни обрали оптимальний для себе варіант: запускати близько двох десятків засобів ураження для досягнення локальної мети. А вже до масштабних атак ворог вдається тоді, коли російське політичне керівництво ставить перед ним відповідні завдання.
Наприклад, рекордні 70 "Шахедів" росія запустила на День пам'яті жертв Голодомору, а запуск 8 балістичних ракет по Києву стався тоді, коли Володимир Зеленський перебував із успішним візитом у Аргентині. Росія прагла перекрити ці інфоприводи своїми атаками.
Тепер атаки такого рівня будуть приурочені до певних подій чи інфоприводів. Це може статися і 14 грудня, коли Путін розмовлятиме з "народом", а в цей час у Брюселі ухвалюватимуть рішення про початок переговорів України та ЄС,
– припустив Світан.
Так військовий експерт припустив, що Росія може атакувати Україну з повітря на Різдво та Новий Рік, 25 та 31 грудня відповідно.
Як посилюється українське ППО
- Нещодавно заступник міністра оборони повідомив, що Україна працює над модернізацією ЗРК "Бук" та "С-300". Раніше західні ЗМІ також писали, що на радянські комплекси "Бук" планують поставити американські ракети Sea Sparrow.
- За останніми повідомленнями, ці модернізовані комплекси вже заступили на чергування, а Україна та США підписали меморандум щодо подальшої співпраці в цій галузі.
- Також напередодні зими Україна отримала цінну допомогу від союзників: Британія передала ракети Martlet для переносних ЗРК, а Німеччина – додатковий ЗРК Patriot на додачу до раніше переданих IRIS-T.