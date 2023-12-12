Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он заметил, что ракетные удары по Киеву могут быть не последней попыткой врага испортить жизнь украинцам.

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Почему Россия перестала наносить массированные удары

С технической точки зрения Россия может начать масштабную ракету атаку в любую секунду. Однако, в отличие от зимы 2022-2023, россиян стала больше беспокоить целесообразность использования большого количества ракет за один раз.

"Они (оккупанты – 24 Канал) уже поняли: чем больше ракет летит (в Украину – 24 Канал), тем сильнее им противодействует (украинская ПВО – 24 Канал) и больше становится процент их уничтожения", – убежден Свитан.

Когда ждать опасности

Учитывая это, россияне выбрали оптимальный вариант: запускать около двух десятков средств поражения для достижения локальной цели. А уже к масштабным атакам враг прибегает тогда, когда российское политическое руководство ставит перед ним соответствующие задачи.

К примеру, рекордные 70 "Шахедов" россия запустила на День памяти жертв Голодомора, а запуск 8 баллистических ракет по Киеву произошел, когда Владимир Зеленский находился с успешным визитом в Аргентине. Россия хотела перекрыть эти информационные поводы своими атаками.

Теперь атаки такого уровня будут приурочены к определенным событиям или информационным поводам. Это может произойти и 14 декабря, когда Путин будет разговаривать с "народом", а в это время в Брюсселе будут принимать решение о начале переговоров Украины и ЕС,

– предположил Свитан.

Так, военный эксперт предположил, что Россия может атаковать Украину с воздуха на Рождество и Новый Год, 25 и 31 декабря соответственно.

Как усиливается украинское ПВО