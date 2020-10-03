Росія вважає, що Німеччина "штучно роздуває істерію" довкола отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Москва стверджує, що Берлін ігнорує їхню практичну взаємодію щодо отруєння активіста.

Росія заявила, що німецька влада бреше щодо неготовності держави до діалогу. Російські депутати зверталися з ініціативою провести "конструктивне та неупереджене" розслідування отруєння Навального. Однак відповіді від Німеччини не отримали. Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Росії.

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Немає відповідей на поставлені з російської сторони питання по лінії політичного діалогу, а також по дипканалам. Посольство Росії в Берліні отримало відмову МЗС ФРН на прохання про сприяння в забезпеченні консульського доступу до Навального,

– заявили у міністерстві.

Росія також нагадала, що надала німецьким медикам безперешкодний доступ до Навального, коли той перебував в омській лікарні. Проте перевезти опозиціонера у Берлін змогли лише після тривалих дискусій. Спершу медики просто не відпускали Навального, мовляв, його стан не дозволяє транспортування. Тоді дружина опозиціонера вимагала у президента Росії Володимира Путіна забрати свого чоловіка.

Згодом друзям та родині Навального таки вдалося вивезти опозиціонера у Берлін. Там він перебуває як гість Ангели Меркель.

Отруєння Навального: що відомо