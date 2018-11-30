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      Росія почне таранити кораблі НАТО, якщо вони увійдуть в Азовське море, – посол РФ

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      У Росія заявили, що не допустять,а би кораблі НАТО зайшли на Азов
      У Росія заявили, що не допустять,а би кораблі НАТО зайшли на Азов / Фото з відкритих джерел

      Військові кораблі НАТО не зможуть зайти у води Азовського моря, навіть якщо буде рішення відправити їх туди. Росія не дасть на це дозволу, і не заперечує, що може застосувати агресію до них.

      Про це заявив посол Росії в Євросоюзі Володимир Чижов в інтерв’ю Euractiv.

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      Ну, теоретично вони можуть зайти, для дружнього візиту, за згодою Росії та України. Але навряд чи Росія дасть свою згоду на такий візит. Вони не пройдуть у будь-якому випадку,
      – сказав дипломат.

      Відповідаючи на за запитання, чи означають його слова, що росіяни будуть таранити кораблі НАТО, як це було з українськими, він заявив, що можуть, але "це буде залежати від їхньої поведінки".

      "Але я впевнений, що в НАТО не настільки дурні, щоби вживати такі небезпечні, ризиковані заходи", – додав Чижов.

      Окрім того, російський посол прокоментував заклик Президента України Петра Порошенка до НАТО направити свої кораблі на Азов. 

      "Він може запросити туди хоч повітряні сили Марса та Венери разом, але це навряд чи матиме якесь значення", – підсумував посол.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Петро Порошенко висловив сподівання, що країни-члени НАТО "готові перемістити військово-морські кораблі до Азовського моря, щоб допомогти Україні і забезпечити безпеку".

      Водночас, у самому НАТО заявили, що Альянс уже має потужну присутність у Чорноморському регіоні, тому дали Україні зрозуміти, що не надішлють нові кораблі в Азовське море.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

       

       

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії НАТО Водний транспорт Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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