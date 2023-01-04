Про це 24 Каналу сказав член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. Він наголосив, що окупанти продовжують переслідувати громадян за прапори України та пісні.

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За що Росія переслідує мешканців Криму

Барієв розповів, що від початку повномасштабної збройної агресії росіяни почали за новими статтями переслідувати кримських татар. Мовиться насамперед про так звану дискредитацію російської армії. Є багато випадків покарань, зокрема, адміністративних.

З іншого боку, з'явилася нова стаття. Тобто вони визнали батальйон ім. Номана Челебіджихана терористичною організацією,

– заявив член Меджлісу кримськотатарського народу.

За його словами, відбулося це 1 червня 2022 року для того, щоб окупанти мали інструмент переслідування активістів, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, а також у Криму.

Барієв додав, що за цими статтями у місцях позбавлення волі перебувають 256 осіб, із яких 113 – представники кримськотатарського народу.

Барієв розповів, як росіяни переслідують та катують кримських татар у СІЗО: дивіться відео

Людей тримають у боксах та катують

Він зазначив, що росіяни продовжують неправомірне використання свого законодавства на території Криму. Загарбники побудували друге СІЗО в Сімферополі, а також зробили такі собі бокси, в яких утримують людей, що привозять із нових окупованих територій України. Водночас окупанти не надають інформації про цих людей.

Тобто ці люди перебувають у боксах, їх катують, але про них немає інформації,

– сказав Барієв.

За його словами, в сімферопольському СІЗО перебував чоловік із Херсона, якого окупанти настільки закатували, що він навіть боявся назвати своє ім'я. Також у місцевих ізоляторах немає тепла та гарячої води, політв'язнів вивозять раз на 2 – 3 тижні в баню, дають 15 хвилин, щоб ті купалися в одязі.

Крім того, додав він, росіяни продовжують переслідувати громадян за прапори України та пісні. Зокрема, є випадки, коли за українські пісні штрафували і призначали покарання у вигляді тримання в СІЗО людей, що влаштували весілля, і власників кафе, де воно святкувалося.

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