Об этом 24 Каналу сказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. Он подчеркнул, что оккупанты продолжают преследовать граждан за флаги Украины и песни.

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За что Россия преследует жителей Крыма

Бариев рассказал, что с начала полномасштабной вооруженной агрессии россияне начали по новым статьям преследовать крымских татар. Речь идет прежде всего о так называемой дискредитации российской армии. Есть много случаев наказаний, в частности административных.

Кроме того, появилась новая статья. То есть они признали батальон им. Номана Челебиджихана террористической организацией,

– заявил член Меджлиса крымскотатарского народа.

По его словам, произошло это 1 июня 2022 для того, чтобы у оккупантов был инструмент преследования активистов, проживающих на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму.

Бариев добавил, что по этим статьям в местах лишения свободы находятся 256 человек, из которых 113 – представители крымскотатарского народа.

Бариев рассказал, как россияне преследуют и пытают крымских татар в СИЗО: смотрите видео

Людей держат в боксах и пытают

Он отметил, что россияне продолжают неправомерное использование своего законодательства на территории Крыма. Захватчики построили второе СИЗО в Симферополе, а также сделали некие боксы, в которых содержат людей, которых привозят с новых оккупированных территорий Украины. В то же время оккупанты не предоставляют информацию об этих людях.

То есть эти люди находятся в боксах, их пытают, но о них нет информации,

– сказал Бариев.

По его словам, в симферопольском СИЗО находился мужчина из Херсона, которого оккупанты настолько замучили, что он даже боялся назвать свое имя. Также в местных изоляторах нет тепла и горячей воды, политзаключенных вывозят раз в 2 – 3 недели в баню, дают 15 минут, чтобы те купались в одежде.

Кроме того, добавил он, россияне продолжают преследовать граждан за флаги Украины и песни. В частности, есть случаи, когда за украинские песни штрафовали и назначали наказание в виде содержания в СИЗО устроивших свадьбу людей и владельцев кафе, где оно праздновалось.

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