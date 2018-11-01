Розірвання ракетного договору: у Кремлі звинувачують США у брехні і пропаганді

МЗС Росії вважає, що США у світлі виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності ведуть пропагандистську кампанію проти Росії. Таким чином Вашингтон нібито намагається зняти з себе відповідальність за невиконання договору.

Про це заявила представник МЗС Росії Марія Захарова, пише ТАСС.

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Вона наголосила, що США ведуть масовану пропагандистську кампанію. Вашингтон нібито намагається пояснити розірвання ракетного договору порушеннями з боку Москви.

Така постановка питання абсолютно не відповідає дійсності, а спроби перекласти на Росію відповідальність абсолютно неприйнятні,

– сверджує Захарова.

Представниця російського МЗС переконана, що американська сторона нібито так і не спромоглася висунути Москві виразні докази своїх претензій. Відтак, за її словами, усі претензії Вашингтона є "голослівними" та "мають явно провокаційний характер".

"Знову заявляємо, що наша країна строго дотримується положень договору, а безпідставними звинуваченнями у наш бік США намагаються перекласти власні порушення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності", – повідомила вона.

У МЗС РФ також наголошують, що ситуація навколо ракетного договору стосується також інших членів світової спільноти.

Закликаємо всіх, хто відчуває відповідальність за долю світової стабільності і безпеки, адресувати Вашингтону недвозначний заклик про небезпеку анонсованих планів,

– підкреслила Захарова.

Представниця МЗС заявляє, плани США про розірвання відповідного договору не повинні зустріти розуміння у держав, "бо так диктує логіка".

Нагадаємо, 20 жовтня Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче розірвати з Росією договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. За його словами, саме Кремль порушив умови цієї угоди. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діять незграбно та грубо", відтак їм доведеться вжити заходи "військово-технічного характеру", якщо США все ж ухвалять це рішення.

Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати і розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.