Не давали мыться и заставляли лежать

После похищения Чаусу необходим психолог. Об этом адвокат экс-судьи заявил в эфире одного из телеканалов.

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Применялись пытки. Над Чаусом просто издевались там, где он находился. Он был прикован к постели 50 дней. Около месяца ему не давали мыться, постоянно включали и выключали свет,

– рассказал Кравец.

По его словам, такие действия привели к определенным осложнениям у бывшего судьи. Винит он во всем украинские спецслужбы. Мол, именно они удерживали Чауса.

Что известно о деле Чауса

В 2016 году бывшего судью разоблачили на взятке. Правоохранители нашли в его дворе банки, в которых было 150 тысяч долларов наличными.

Чтобы избежать украинского правосудия Чаус бежал в Молдову. Однако государство отказало ему в политическом убежище. Подозреваемого во взяточничестве должны были экстрадировать в Украину.

В апреле 2021 года экс-судью якобы выкрали в центре Кишинева. Впоследствии он вышел на связь и уточнил, что похищение произошло значительно раньше.

30 июля Чаус внезапно появился в одной из деревень в Винницкой области. В НАБУ заявили, что правоохранители, которые задержали судью Чауса, не выходят на связь с детективами. После этого детективы устроить погоню за авто СБУ, в котором должен быть Чаус.

В то же время в СБУ заверили, что не "похищали" экс-судью, а "он сам попросил помощи".

3 августа НАБУ объявило ему о подозрении по делу о взяточничестве. 4 августа Чаусу должны избрать меру пресечения.

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