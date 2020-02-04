Арестованный в Крыму владелец "Тайгана" Зубков объявил голодовку

Владелец парка львов "Тайган" Олег Зубков был взят под стражу в СИЗО оккупированного Симферополя, где объявил голодовку. Зубков был вывезен в изолятор вечером 3 февраля.

"Его перевели уже в камеру, и он там. Олег Алексеевич объявил голодовку и не принимает пищу. Сейчас у него там находится адвокат", – рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина, сообщает "Крым.Реалии".

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Арест Зубкова стал для всех неожиданностью, добавила пресс-секретарь "Тайгана".

Все шло конструктивно, начались сдвиги во взаимоотношениях (Аксенова и Зубкова). Мы не знаем, с чем связана такая акция, кто на какие кнопки нажал, кто дал такую ​​команду, мы не верим, что судья самостоятельно приняла такое решение,

– добавила пресс-секретарь парка.

Администрация СИЗО ситуацию пока не комментирует.

Олега Зубкова взяли под стражу в оккупированном Крыму 3 февраля. Дело в том, что 2 года назад лев из зоопарка "Тайган" покусал посетительницу. Поэтому Зубкова обвинили в служебной халатности, но владелец парка львов уверен: его бросили за решетку, потому что хотят отобрать "Тайган".

Заметим, что до недавнего времени Зубков был сторонником аннексии Крыма, однако впоследствии разочаровался в своих убеждениях: "Большего разочарования, чем переход Крыма в состав России, я вряд ли уже переживу в своей жизни".

Перед арестом Зубков заявлял, что оккупанты планируют рейдерский захват его парков "Сказка" и "Тайган".