11:56
4 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Сигал, Охлобыстин и Прилепин – партия фриков РФ. Фюрер реинкарнировал в Путина
      Вєсті Кремля
      22:04, 3 февраля
      Вести.UA : Новая валюта – украинское пессо. Тимошенко предлагает продавать "слуг народа"
      Вєсті.UA
      21:10, 3 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА

      Арестованный в Крыму владелец "Тайгана" Зубков объявил голодовку

      135 Читати новину українською
      Арестованный Зубков объявил голодовку / youtube.com/watch?v=DC4GyLJTxVk

      Владелец парка львов "Тайган" Олег Зубков был взят под стражу в СИЗО оккупированного Симферополя, где объявил голодовку. Зубков был вывезен в изолятор вечером 3 февраля.

      "Его перевели уже в камеру, и он там. Олег Алексеевич объявил голодовку и не принимает пищу. Сейчас у него там находится адвокат", – рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина, сообщает "Крым.Реалии".

      Читайте также: Поджигали шапку на голове: надзиратели издеваются над украинцем, которого незаконно осудила РФ

      Арест Зубкова стал для всех неожиданностью, добавила пресс-секретарь "Тайгана".

      Все шло конструктивно, начались сдвиги во взаимоотношениях (Аксенова и Зубкова). Мы не знаем, с чем связана такая акция, кто на какие кнопки нажал, кто дал такую ​​команду, мы не верим, что судья самостоятельно приняла такое решение,
      – добавила пресс-секретарь парка.

      Администрация СИЗО ситуацию пока не комментирует.

      Олега Зубкова взяли под стражу в оккупированном Крыму 3 февраля. Дело в том, что 2 года назад лев из зоопарка "Тайган" покусал посетительницу. Поэтому Зубкова обвинили в служебной халатности, но владелец парка львов уверен: его бросили за решетку, потому что хотят отобрать "Тайган".

      Заметим, что до недавнего времени Зубков был сторонником аннексии Крыма, однако впоследствии разочаровался в своих убеждениях: "Большего разочарования, чем переход Крыма в состав России, я вряд ли уже переживу в своей жизни".

      Перед арестом Зубков заявлял, что оккупанты планируют рейдерский захват его парков "Сказка" и "Тайган".

      Снег, метели и штормовой ветер: где в Украине ждать непогоды
      сегодня
      10947
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Мир животных Голодовка Арест СІЗО Сімферополь Новости Крыма Аннексия Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 11:35 Денис Шмигаль возглавил Министерство развития общин и территорий: что о нем известно
      Наталя Боднар 297
      сегодня , 11:00 Диагноз "рак": как принять и поддержать
      Олександр Бевза 1779
      30 января , 17:50 Красивые и успешные: пятерка самых привлекательных покеристок мира – фото
      45
      3 февраля , 10:00 Почему жить в Батуми лучше, чем в Барселоне: преимущества инвестиций в недвижимость в Грузии
      230
      сегодня , 10:21 Резонансные убийства в Киеве: на каких этапах расследования громких смертей
      Ярослав Голобородько 128
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук