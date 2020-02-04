Арештований у Криму власник "Тайгана" Зубков оголосив голодування

Власник парку левів "Тайган" Олег Зубков був взятий під варту в СІЗО окупованого Сімферополя, де оголосив голодування. Зубков був вивезений до ізолятора ввечері 3 лютого.

"Його перевели вже в камеру, і він там. Олег Олексійович оголосив голодування і не приймає їжу. Зараз у нього там перебуває адвокат", – розповіла прессекретарка парку Тетяна Алексагіна, повідомляє "Крим.Реалії".

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Арешт Зубкова став для всіх несподіванкою, додала прессекретарка "Тайгана".

Все йшло конструктивно, почалися зрушення у взаєминах (Аксьонова та Зубкова). Ми не знаємо, із чим пов'язана така акція, хто на які кнопки натиснув, хто дав таку команду, ми не віримо, що суддя самостійно прийняла таке рішення,

– додала речниця парку.

Адміністрація СІЗО ситуацію поки що не коментує.

Олега Зубкова взяли під варту в окупованому Криму 3 лютого. Річ у тім, що 2 роки тому лев із зоопарку "Тайган" покусав відвідувачку. Тож Зубкова звинуватили у службовій недбалості, але власник парку левів певен: його кинули за ґрати, бо хочуть відібрати "Тайган".

Зауважимо, що донедавна Зубков був прихильником анексії Криму, однак згодом розчарувався у своїх переконаннях: "Більше розчарування, аніж перехід Криму до складу Росії, я навряд чи вже переживу у своєму житті".

Перед арештом Зубков заявляв, що окупанти планують рейдерське захоплення його парків "Казка" і "Тайган".