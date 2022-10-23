Об этом 24 каналу сказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. Он подчеркнул, что Украина должна обратиться в международные суды относительно привлечения Ирана за разрушения, вызванные дронами, а также за убитых мирных граждан.

Обратите внимание Приговор режиму Путина, – Саакян о сотрудничестве России с Ираном и санкциях

Действенные ли санкции против Ирана

Фараджаллах отметил, что основным успехом власти Ирана перед народом за последние несколько лет могло быть удачное заключение ядерного соглашения.

Если это не будет сделано. И причина будет именно в дронах. Можете представить, каким будет разочарование в Тегеране из-за того, что они перешли на сторону Москвы в этой войне,

– подчеркнул главный редактор портала "Украина по-арабски".

Во-вторых, по его словам, если внимательно изучить действующие против Ирана санкции уже 40 лет, то можно заметить очень неприятную деталь. Оказывается, что в санкции не входят три страны – Китай, Индия и Турция.

Так что же это за санкции?! Это три основных крупных игрока, которые могут пополнить бюджет Ирана. Здесь нужно поработать и здесь нужно закрыть,

– заметил Фараджаллах.

По его словам, третьим немаловажным моментом является то, что Иран 40 лет накапливал знания, чтобы создавать те же дроны и ракеты. И Тегеран очень переживает, что эта технология окажется в руках Запада, который обнаружит ее слабость.

"Путина загнали в угол"

Фараджаллах отметил, что четвертый момент касается МАГАТЭ. Потому что глава Кремля Владимир Путин оказался сейчас в проигрышной ситуации.

Уже нам понятно, что загнанный в угол Путин готов торговаться чем угодно, не только правом вето, чтобы прикрывать преступления иранского режима в обмен на ракеты и дроны,

– подчеркнул главный редактор портала "Украина по-арабски".

По его словам, Россия тоже может делиться ядерными технологиями. Поэтому об этом должна позаботиться не только Украина, но и МАГАТЭ, США и вообще весь мир.

Он добавил, что пятым моментом является вопрос зерна. Ведь Иран в значительном количестве покупает его у Украины. И если Иран и дальше будет находиться не на стороне Украины, то наша страна не должна беспокоиться о его продовольственной безопасности.

Эти моменты, резюмировал Фараджаллах, заставят Тегеран подумать, стоило ли переходить на сторону Российской Федерации.

Фараджаллах объяснил, какое наказание ждет Иран за сотрудничество с Россией: смотрите видео

Украина должна потребовать компенсации от Ирана

Фараджаллах отметил, что также следует обратиться в международные суды по привлечению Ирана за разрушение городов и инфраструктуры Украины и за убитых мирных граждан, чтобы потребовать компенсаций.

Эти компенсации – те активы, которые мировое сообщество заморозило у иранского бизнеса, чтобы Украина потребовала нам передать. Это тогда будет больно для Ирана,

– сказал главный редактор портала "Украина по-арабски".

Ведь, подчеркнул он, есть подтверждение того, что эти дроны иранские. Также есть доказательства, что они наносят Украине ущерб. А согласно Женевской конвенции, во время войны запрещено атаковать объекты инфраструктуры.

И Россия подставила Иран. Россия использует эти дроны не для того, чтобы атаковать военных, а именно атаковать инфраструктуру. То есть Иран соучастник в этом преступлении,

– отметил Фараджаллах.

Он подчеркнул, что Украине остается только доказать это в международном суде, после чего обратиться за исполнением соответствующего решения. А международные инструменты пусть давят на Иран.

Главный редактор портала "Украина по-арабски" отметил, что есть страны, имеющие ресурсы и являющиеся, можно сказать, союзниками Украины по страданию. Саудовская Аравия и Арабские Эмираты тоже давно страдают от иранских дронов. Украина может войти с этими странами в союз, чтобы они, например, профинансировали производство антидронных установок.

Здесь нужно четко дать Ирану понять – вы либо с нами, либо против нас, либо соблюдайте нейтралитет,

– заявил Фараджаллах.

И тогда, добавил он, учитывая конкретные шаги Тегерана, нужно реагировать и, не церемонясь, менять позицию по многим вопросам, по которым Украина очень долго держала нейтралитет. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы Иран не был нашим врагом.

Сотрудничество Ирана с Россией: что известно