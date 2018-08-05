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Авария "Лексуса" в Днепре: под колесами авто погибли два пешехода 18+

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Водитель Lexus RX 350 сбил двух пешеходов в Днепре
Водитель Lexus RX 350 сбил двух пешеходов в Днепре / https://dp.npu.gov.ua

Инцидент случился на проспекте Слобожанского в Днепре. Водитель автомобиля марки Lexus RX 350 сбил двух пешеходов, которые от полученных травм скончались на месте происшествия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

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Отмечается, что ДТП произошло 4 августа в 1:30 в районе электроопоры №459.

Во время движения водитель автомобиля "LEXUS RX 350" совершил наезд на неустановленных женщину и мужчину в возрасте 30-35 лет, которые пересекали проезжую часть. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, от которых погибли на месте происшествия,
– говорится в сообщении.

По факту гибели двух человек полиция открыла уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Сейчас продолжаются следственные действия. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и личности погибших.

аварія у Дніпрі, жертви, ДТП
Пешеходы от полученных травм скончались на месте происшествия

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Днепра
Источник: 24 Канал
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