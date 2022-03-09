Актуально Дети под завалами, – Зеленский об обстреле больницы в Мариуполе
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Российские оккупанты 9 марта цинично и жестоко обстреляли Мариуполь. Скорее всего, оккупанты нанесли авиаудар из Таганрога.
Актуально Дети под завалами, – Зеленский об обстреле больницы в Мариуполе
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