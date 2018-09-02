BBC назвала Захарченко и пророссийских боевиков "повстанцами"

На BBC News разместили публикации о похоронах главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко, назвав его "лидером повстанцев", которые захватили "большие участки территории" на Донбассе в результате "восстания" в 2014 году.

Об этом сообщает "Украинская правда".

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В материале который размещен в разделе "Украинский кризис" (Ukraine crisis) указано, что 2 сентября "десятки тысяч людей собрались, чтобы почтить память лидера сепаратистов, поддерживаемых Россией", назвав взрыв в кафе "Сепар" терактом.

Нормандский формат был создан для того, чтобы добиваться урегулирования конфликта на востоке Украины, который начался, когда повстанцы захватили обширные участки территории в регионе в результате восстания в апреле 2014 года. С тех пор тысячи людей погибли в боях между повстанцами и украинскими правительственными войсками,

– пишет издание.

В украинском МИД-е отреагировали на публикацию возмущением.

"Уважаемая редакция ВВС World, в Украине нет кризиса. Существует агрессия России против Украины. Репортаж долженг основываться на фактах", – написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Dear @BBCWorld There is no Ukraine crisis.There is RU aggression against Ukraine.Reporting should be based on facts https://t.co/N2w4FIrFT0 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) September 2, 2018

Напомним, вечером 31 августа стало известно, что в результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит один из главарей пророссийских боевиков Александр Захарченко. Впоследствии в силовых структурах оккупационной администрации Донецкая поспешно заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в организации взрыва. Кроме того, почти сразу после взрыва появилась реакция МИД России на резонансное убийство главаря донецких оккупантов.