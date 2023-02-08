Кстати, такой случай – не редкий. Недавно в Винницкой области провалился под лед и погиб 8-летний мальчик.
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В Киевской области под льдом погиб мальчик
Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов, в Белогородке 11-летний мальчик Виталик ушел из дома в 15:30 и только через три часа родители обнаружили, что ребенок исчез.
Позже тело ученика третьего класса нашли под льдом местного водоема.
Выражаю глубокие соболезнования родителям и родным погибшего,
– отметил Небитов.
Мальчик провалился под лед на Киевщине / фото Андрей Небитов
В полиции также призвали всех родителей со всей серьезностью отнестись к досугу своих детей:
"Небрежность и легкомыслие может иметь непоправимые последствия и стоить жизни", – подчеркнул Небитов.
Другие подобные случаи
- 6 февраля в селе Клебань Винницкой области на реке Сельница под лед провалился ребенок. Как оказалось, дети возвращались из школы и решили пройтись по замерзшему водоему. Под ногами одного из мальчиков треснул лед и он пошел под лед и погиб.
- В Бердичеве 3 февраля спасли беременную, которая провалилась под лед. Инцидент произошел на реке Гнилопять. Сейчас ее состояние – стабильное. Пострадавшая находится на седьмом месяце беременности. К счастью, с ребенком все хорошо.
- В городе Горишние Плавни Полтавской области мужчина с 5-месячным младенцем провалился под лед. К счастью, их удалось спасти рыбаку и полицейским.
- Кроме того, в Дарницком районе Киева 14 декабря 2022 года сотрудники подразделения спецназначения столичной полиции спасли женщину. Киевлянка вместе с собакой провалилась под лед.