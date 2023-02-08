До речі, такий випадок – непоодинокий. Нещодавно на Вінниччині провалився під лід і загинув 8-річний хлопчик.
Важливо Одяг тягнув на дно: у Бердичеві під кригу провалилась вагітна жінка
На Київщині під кригою загинув хлопчик
Як розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, у Білогородці 11-річний хлопчик Віталік пішов з дому о 15:30 і лише через три години батьки виявили, що дитина зникла.
Згодом тіло учня третього класу знайшли під кригою місцевої водойми.
Висловлюю глибокі співчуття батькам і рідним загиблого,
– зазначив Нєбитов.
Хлопчик провалився під кригу на Київщині / фото Андрій Нєбитов
У поліції також закликали усіх батьків з усією серйозністю віднестися до дозвілля своїх дітей:
"Недбалість і легковажність може мати непоправні наслідки і вартувати життя", – наголосив Нєбитов.
Інші подібні випадки
- 6 лютого в селі Клебань Вінницької області на річці Сільниця під лід провалилася дитина. Як виявилось, діти поверталися зі школи та вирішили пройтися замерзлою водоймою. Під ногами одного з хлопчиків тріснула крига і він пішов під лід та загинув.
- У Бердичеві 3 лютого врятували вагітну, яка провалилася під лід. Інцидент трапився на річці Гнилоп'ять. Зараз її стан – стабільний. Постраждала перебуває на сьомому місяці вагітності. На щастя, з дитиною все гаразд.
- У місті Горішні Плавні, що на Полтавщині, чоловік з 5-місячним немовлям провалився під лід. На щастя, їх вдалося врятувати рибалці та поліцейським.
- Окрім цього, у Дарницькому районі Києва 14 грудня 2022 року співробітники підрозділу спецпризначення столичної поліції врятували жінку. Киянка разом із собакою провалилась під лід.