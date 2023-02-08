До речі, такий випадок – непоодинокий. Нещодавно на Вінниччині провалився під лід і загинув 8-річний хлопчик.

Важливо Одяг тягнув на дно: у Бердичеві під кригу провалилась вагітна жінка

На Київщині під кригою загинув хлопчик

Як розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, у Білогородці 11-річний хлопчик Віталік пішов з дому о 15:30 і лише через три години батьки виявили, що дитина зникла.

Згодом тіло учня третього класу знайшли під кригою місцевої водойми.

Висловлюю глибокі співчуття батькам і рідним загиблого,

– зазначив Нєбитов.



Хлопчик провалився під кригу на Київщині / фото Андрій Нєбитов

У поліції також закликали усіх батьків з усією серйозністю віднестися до дозвілля своїх дітей:

"Недбалість і легковажність може мати непоправні наслідки і вартувати життя", – наголосив Нєбитов.

Інші подібні випадки